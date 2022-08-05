ضبط المتهمين بالتشاجر بالسلاح في أسيوط

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 5 أغسطس 2022 06:29 مساءً - نجحت أجهزة الأمن من ضبط طرفى مشاجرة بالأسلحة النارية بأسيوط فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة أبنوب بمديرية أمن أسيوط بوقوع مشاجرة وحريق بإحدى القرى بدائرة المركز.

بالإنتقال والفحص تبين حدوث مشاجرة بين كلٍ من طرف أول (شخصين) أحدهما مصاب برش خرطوش بالجسم ، وطرف ثان (3 أشخاص ، مقيمين بذات الناحية)، على إثر حدوث مشادة كلامية بسبب خلافات الجيرة بينهما تطورت لمشاجرة قام على أثرها أحد أفراد الطرف الثانى بإطلاق عيار نارى وإصابة أحد أفراد الأول ، وقيامهم بإشعال النيران بمنحل ملك أحد أفراد الطرف الأول ، وكذا قام أفراد الطرف الأول بإشعال النيران بحظيرة ماشية مملوكة لأحد أفراد الطرف الثانى.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط طرفى المشاجرة وبحوزة أفراد الطرف الثانى (2 فرد خرطوش محلى الصنع ) ، وبمواجهة الطرفين أقروا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

وخلال حملة أمنية بالقرية المشار إليها تم ضبط (6) متهمين بحوزتهم (2 بندقية آلية – بندقية خرطوش – 3 فرد محلى).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.