الكشف على 2367 حالة فى قافلتين طبيتين ببنى سويف وقنا

جدة - نرمين السيد - قامت مديريتا الصحة والسكان بمحافظتى بنى سويف وقنا بتوقيع الكشف الطبى على 2367 حالة فى قافلتين طبيتين مجانيتين، ضمن فعاليات القوافل الطبية التى تنظمها وزارة الصحة والسكان فى جميع التخصصات بالقرى والنجوع الأكثر احتياجا لتحسين مستوى الخدمات الطبية.





وأعلن محافظ بنى سويف الدكتور محمد هانى غنيم، قيام مديرية الصحة بتنفيذ قافلة طبية على مدار يومين بقرية العجرة مركز ببا، مكونة من 9 عيادات فى تخصصات "الباطنة، الأطفال، الجراحة، النساء، الجلدية، تنظيم الأسرة، الأسنان، العظام" وسط إجراءات وقائية، والتى أسفرت عن توقيع الكشف الطبى على 1467 مريضا وصرف العلاج لهم بالمجان.

جاء ذلك عقب اطلاعه على التقرير الذى أعده الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، اليوم الجمعة، والذى أشار إلى أنه تم إجراء معمل دم لـ87 حالة، بجانب إجراء معمل طفيليات لـ36 حالة وأشعة لـ8 حالات وتم استصدار 3 قرارات للعلاج على نفقة الدولة وتحويل 10 حالات للمستشفى لاستكمال العلاج وإجراء موجات فوق صوتية لـ 85 حالة.

من جانبه، أوضح وكيل الوزارة أنه بجانب توقيع الكشف الطبى وإجراء التحاليل والأشعة، ضمت فعاليات القافلة تنظيم ندوات للتثقيف والتوعبة الصحية شارك فيها 100 مواطن، عن كيفية الوقاية من: فيروس كورونا المستجد، متابعة الحمل، تنظيم الأسرة، سرطان الثدى، سلامة الغذاء، سوء استخدام الأدوية، الرضاعة الطبيعية، الزواج المبكر، أضرار ختان الإناث، التغيرات الفسيولوجية للمرأة بعد انقطاع الدورة، فيما تم عمل فحوصات الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لعدد 100 مواطن.

وأشار وكيل الوزارة إلى الدعم النوعى الذى تشهده تلك القوافل من الوزارة، والتى ينفذها فريق إشراف القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة بقيادة الدكتورمحمد خلف عبدالحميد منسـق القوافل العلاجية بالمديرية ومسئول الإمداد الطبى، وطه كمال حجاج المسؤول المالى والإدارى، وعيد فرج مسئول معلومات القوافل وأحمد محمد عجمى مسئول إعداد موقع وتجهيز العيادات بالقوافل.

وعلى صعيد متصل، نظمت مديرية الصحة والسكان بمحافظة قنا قافلة طبية مجانية بقرية الشرقى سمهود التابعة لمركز أبوتشت ضمن فعاليات القوافل الطبية التى تنظمها وزارة الصحة والسكان فى جميع التخصصات بالقرى والنجوع الأكثر احتياجا لتحسين مستوى الخدمات الطبية، وذلك فى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وسط تنفيذ حزمة من الإجراءات الوقائية والاحترازية.

وأوضح المحافظ أشرف الداودى أن القافلة نجحت فى توقيع الكشف الطبى على 900 مواطن فى 6 تخصصات طبية بواقع طب أطفال، باطنة، جلدية وتناسلية، جراحة عامة، أمراض نساء وتوليد، تنظيم الأسرة.. فضلا عن إجراء فحوصات معملية لـ 88 حالة، مشيرا إلى أن هذه القافلة تأتى انطلاقا من حرص الدولة المصرية المستمر على تقديم الرعاية الطبية اللازمة للأسر الأولى بالرعاية عبر القوافل المجهزة بأحدث الإمكانيات والكوادر الطبية.

من جانبه، قال الدكتور راجى تاوضروس وكيل وزارة الصحة والسكان إنه إلى جانب ما تقدمه القافلة الطبية من خدمات طبية وخدمات الأشعة والتحاليل بالإضافة إلى صيدلية يتوافر بها جميع الأدوية وتحويل الحالات التى تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة فإن القافلة تقوم أيضا بخدمات التوعية حيث جرى عقد ندوتين لتوعية الأهالى بالصحة الإنجابية وضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا المستجد حضرهما 95 مواطنا وسط تطبيق قواعد التباعد الإجتماعى.

وفى السياق ذاته، أعلن الدكتور طاهر أيوب وكيل وزارة الصحة بمحافظة الأقصر، تنظيم قافلة طبية شاملة لجميع التخصصات بالوحدة الصحية بنجع عبد العزيز التابعة للإدارة الصحية بالبياضية جنوب الأقصر، والمقرر لها يوم الاثنين المقبل والتى تستمر فعالياتها حتى اليوم الذى يليه الثلاثاء، وذلك فى إطار تنفيذ توجيهات المحافظ مصطفى ألهم، باستمرار أعمال القوافل الطبية بكافة مراكز المحافظة.

وأوضح الدكتور طاهر أيوب فى بيان اليوم الجمعة، أن القافلة مخصصة للكشف على كافة الأمراض فى تخصصات العظام والجلدية والمسالك البولية والباطنة والجراحة والأنف والأذن والأطفال، على أن يتم توقيع الكشف وصرف العلاج بالمجان لكل الحالات، وإعداد التقارير اللازمة من قبل الأخصائيين.