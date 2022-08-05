رفع جميع مخلفات المقلب الوسيط بحى غرب مدينة المنيا

وذكر بيان صادر عن محافظة المنيا، اليوم الجمعة، أن المحافظ أسامة القاضى، أجرى جولة مفاجئة أمس الأول الأربعاء، لمتابعة مستوى الحالة العامة للنظافة بعدة مناطق بالمدينة وأحال عدد من المسؤولين للتحقيق بعد أن تم المرور على جميع نقاط تجميع القمامة والمقلب الوسيط بحى غرب مدينة المنيا.
وشدد على تكثيف حملات النظافة ورفع المخلفات من نقاط التجميع أولا بأول، موجها الوحدة المحلية، وإدارة المتابعة والتفتيش المالى والإدارى، بعرض تقارير بتلك الحملات، وعدم التهاون مع أى متقاعس فى أداء مهامه الوظيفية.
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