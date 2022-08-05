محافظ الفيوم بتفقد أعمال النظافة بالطريق الدائرى

جدة - نرمين السيد - وتابع المحافظ، أعمال النظافة بالطريق الدائرى، وشارعى أحمد شوقى، والنبوى المهندس، وأعمال النظافة وتركيب البلدورات بشارع الملك الناصر بالحواتم، ووجه بتكثيف أعمال النظافة ورفع القمامة والمخلفات أولا بأول، كما تفقد المحافظ الميدان الذى يجرى تنفيذه بالطريق الدائرى مدخل شارع السد العالى، ووجه بسرعة الانتهاء من جميع الأعمال وفقا للاشتراطات المطلوبة.

كما تفقد أعمال صيانة ورفع كفاءة ميدان السلخانة، وأعمال الرصف بمنطقة المدابغ، ووجه بسرعة تركيب بلدورات للأرصفة بالمنطقة لتوفير أماكن للمشاة بعيدا عن خط سير السيارات، كما تفقد أعمال الرصف وتركيب البلدورات وصيانة الجزيرة الوسطى بشارع بطل السلام، وأعمال الرصف بشارع التأمين الصحى، وتغطية وتركيب البلدورات ورصف محور دار الرماد.

وشملت جولة المحافظ تفقد أعمال الرصف وتركيب البلدورات وتوسعة طريق القاهرة الفيوم، بطول 1000 متر، وتطوير مدخل المدينة، وإنشاء بوابات بالمنطقة، وكذلك أعمال تطوير المنطقة المحيطة بميدان عبدالمنعم رياض، ووجه المحافظ بتزويد الميدان بالإنارة الكافية، باعتباره متنفسا للمواطنين، خصوصا مع ارتفاع درجة حرارة الصيف.