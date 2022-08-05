حياة كريمة.. أسوان تتصدر المحافظات المستفيدة من قروض صندوق التنمية المحلية

جدة - نرمين السيد - أكد أشرف عطية محافظ أسوان، أن المحافظة تصدرت المركز الأول من بين المحافظات المستفيدة من قروض صندوق التنمية المحلية خلال العام المالى 2021-2022 بإجمالى 159 مشروعًا، وفقًا لما أعلنه محمود شعراوى وزير التنمية المحلية.





وأوضح المحافظ - فى تصريح اليوم الجمعة - أن ذلك يعكس مدى اهتمام المحافظة بمحور التمكين الإقتصادى للمرأة وأعطاءه أسبقية أولى من ضمن المحاور التنموية المتعددة فى هذا الشأن لتقديم قروض ميسرة للمرأة، وأيضًا للشباب وجميع أفراد الأسرة مما يساهم بالتالى فى الحد من نسبة البطالة وتوفير فرص عمل حقيقية ومستدامة، وسد احتياجات السوق المحلى من المنتجات المتنوعة.

وأضاف أن وزارة التنمية المحلية أكدت على أهمية دور الصندوق فى تمويل العديد من المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بنسبة تتوافق مع طبيعتها لسكان القرى والمحافظات، وتحقيق أهداف التنمية الإقتصادية وتحسين مستوى المعيشة، ومساعدة الشباب ليخلق لنفسه طريق حياته المهنية، ولاسيما أن المشروعات الصغيرة تعتبر بمثابة العمود الفقرى للتوسع الاقتصادى وهو ما يصب فى تحسين مستوى المعيشية وجودة الحياة للمواطنين تزامنًا مع الجهود التى تبذلها الدولة فى هذا الشأن من خلال تنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

من جانبها، أوضحت أمانى بدر مدير عام تنمية القرية بالمحافظة أنه تنفيذًا لتوجيهات محافظ أسوان تم تكثيف الجهود من خلال تنظيم حملات التوعية وعقد الندوات التثقيفية بالتعاون مع المجتمع المدنى والجهات المعنية مما ساهم فى حصول أسوان على هذا المركز المتقدم.

لافتة إلى أن هذه الحملات والندوات كانت تستهدف التعريف بأهمية الإقبال على العمل الحر وتنفيذ المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، والاستفادة من التيسيرات المقدمة لإقامة مشروعات إنتاجية مربحة تدر دخول ثابته للمرأة والأسرة سواء كانت هذه المشروعات فى الإنتاج الحيوانى والداجنى وبيع المواد الغذائية والملابس والمفروشات والصناعات البيئية والمنزلية وغيرها، وهو الذى تكامل مع تنفيذ 303 مشروعات من خلال المبادرة الرئاسية "مشروعك" خلال العام الحالى وفرت 101 فرصة عمل وذلك من إجمالى 5064 مشروعًا بمبالغ مالية وصلت إلى 841 مليونًا و161 ألفًا و484 جنيهًا ساهمت فى توفير نحو 23 ألف فرصة عمل منذ إنطلاق المبادرة فى مارس 2015 وحتى مايو 2022.