إقبال كبير على مصيف بلطيم من جميع المحافظات

جدة - نرمين السيد - ووجه جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، هيثم عطيه، رئيس مدينة مصيف بلطيم، بمتابعة توزيع فرق الإنقاذ على جميع شواطئ المدينة، والأدوات المتعلقة بالإنقاذ واللوحات الإرشادية، وتوزيعها على جميع الشواطئ، وتركيب الأعلام الدالة على حالة البحر، وتوزيع زى موحد على جميع الأفراد، وتدعيم المنقذين بأطواق النجاة وصفارات الإنذار، مهيبا بالمصطافين بالالتزام بتعليمات الإنقاذ حرصا على سلامتهم.

وقال هيثم عطية، رئيس مدينة مصيف بلطيم، إنه جارى تشغيل 2 جيت سكى، و3 لنشات بحرية للمساعدة فى أعمال الإنقاذ وتم التأكيد على حسن معاملة المصطافين، مؤكدا أنه سبق التعاقد مع إحدى الشركات المتخصصة فى أعمال الإنقاذ والحاصلة على ترخيص من الاتحاد المصرى للغوص والإنقاذ على القيام بأعمال الإنقاذ البحرى على شواطئ مدينة مصيف بلطيم ب70 فرد إنقاذ، و10 مشرفين، و2 جيت سكى "موتوسيكل مائى"، و 3 لنشات بحرية، مؤكدا أنه تم توفير الخدمات للمصطافين، واستمرار أعمال النظافة، بتوجيهات جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.