التضامن فى أسبوع.. تعميم جهود مشروع مودة للأسر المصرية بالجامعات (فيديو)

جدة - نرمين السيد - ويأتى التقرير التالى من خلال مقطع فيديو صادر عن الوزارة:

السبت 30 يوليو:

نفذ برنامج "مودة" للحفاظ على كيان الأسرة المصرية، 8 دورات تدريبية متخصصة لإجمالى 412 شاب وشابة من المخطوبين فى 7 محافظات، تشمل الإسكندرية والبحيرة وبورسعيد والسويس والفيوم وأسيوط والمنيا.

وجاءت نتائج حملات الكشف المبكر عن تعاطى المواد المخدرة بين سائقى الحافلات المدرسية خلال العام الدراسى 2021-2022 بانخفاض نسبة التعاطى لسائقى الحافلات المدرسية ليصل إلى 0.8% بعد أن كانت النسبة 12% فى عام 2015.

الأحد 31 يوليو:

- شاركت وزيرة التضامن الاجتماعى فى جلسة "حياة كريمة.. الجمهورية الجديدة" فى النسخة الثانية لمؤتمر ومعرض جريدة الجمهورية "مصر - السيسى.. الطريق للجمهورية الجديدة"، وألقت كلمة عن إنجازات التضامن فى البرنامج.

استكمل بنك ناصر الاجتماعى خطة التوسع والانتشار فى فروع البنك بالمحافظات، وانتهى من وضع خطة استثمارية فى الموازنة الجديدة لتشمل استكمال إنشاء المركز الرئيسى وتغطية خطة التوسع.

راجعت وزارة التضامن الاجتماعى بيانات أكثر من مليون أسرة بقواعد بيانات "تكافل وكرامة" لتستهدف الأكثر أولوية بالدعم النقدى؛ تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسى فى التوسع فى برامج الحماية الاجتماعية.

قدم الهلال الأحمر المصرى الخدمات الرعاية الصحية الأولية للمهاجرين والمصريين بالقاهرة الكبرى بالتنسيق والتمويل من السفارة السويسرية بالقاهرة.

الإثنين 1 أغسطس:

- ترأست نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى بصفتها رئيس مجلس إدارة المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية، اجتماع مجلس إدارته رقم 200، لاستعراض أهم إنجازات المركز خلال العام العلمى الماضى ومناقشة مقترحات التطوير للعام التالى.

- استقبلت وزيرة التضامن، عددا من الجمعيات الأهلية العاملة فى مجال البيئة لاستعراض الدور الهام الذى يمكن أن يقدمه المجتمع المدنى فى معالجة القضايا المتعلقة بالتغيرات المناخية سواء أثناء مؤتمر قمة المناخ أو ما بعده.

- شاركت وزيرة التضامن وزارة التعاون الدولى والهيئات الدولية فى الاجتماع السنوى للجنة التيسير المشتركة للإطار الاستراتيجى للشراكة بين جمهورية مصر العربية والأمم المتحدة للفترة من 2018-2022 لمناقشة الإنجازات واستعرض الخطة المشتركة القادمة.

والتقت القباج مدير المؤسسة العقابية الجديد؛ لمناقشة خطة تطوير المؤسسة وتعظيم خطة الإصلاح والتأهيل للأبناء الأحداث تحت سن 18 سنة.

الثلاثاء 2 أغسطس:

انتهى مشروع "مودة" للحفاظ على كيان الأسرة المصرية من تعميم جهوده بالجامعات الحكومية استعدادا للعام الجامعى الجديد 2022-2023، استكمالا لجهود وحدات التضامن الاجتماعى بالجامعات.

سلّم برنامج "فرصة" للتمكين الاقتصادى والإلحاق بسوق العمل، 400 مشروع إنتاجى بمحافظة السويس بالتعاون مع مؤسسة "ليلة القدر" مصطفى وعلى أمين وبمحافظة مرسى مطروح.

بحثا وزيرة التضامن الاجتماعى وطارق رحمى محافظ الغربية سبل التعاون للتوسع فى مشروعات التمكين الاقتصادى الصناعية والزراعية، وزيادة عدد الحضانات وانشاء مركز تأهيل ذوى الإعاقة والتوسع فى أعداد مستفيدى برنامج "تكافل".

الأربعاء 3 أغسطس:

تابعت وزيرة التضامن حادث تصادم طريق سوهاج الصحراوى، ووجهت بتقديم كافة المساعدات للمصابين وأسر الضحايا وتقرر صرف 50 ألف جنيه فى حالة وفاة رب الأسرة و25 ألف جنيه فى حالة وفاة أحد أفراد الأسرة و5 آلاف جنيه لكل حالة إصابة.

وبحثت وزيرة التضامن الاجتماعى مع نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، سبل تعزيز التعاون لإتاحة خدمات التمكين الاقتصادى للطبقات الأدنى وللأسر الأولى بالرعاية التى تكفل لهم الانتقال التدريجى من تلقى الدعم إلى المساهمة فى سوق العمل والتوسع فى المشروعات الإنتاجية.

وقعت وزيرة التضامن بروتوكولات تعاون مع جامعتى أسوان وسوهاج لإنشاء مراكز حديدة لعلاج وتأهيل مرضى الإدمان وتقدم الخدمات العلاجية لحوالى 9000 مريض إدمان سنويا على مستوى العيادات الخارجية والحجز الداخلى.

الخميس 4 أغسطس:

وقعت وزيرة التضامن الاجتماعى ومحمد الإتربى رئيس مجلس إدارة بنك مصر، بروتوكول تعاون بين صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية والبنك بشأن تعزيز الدفع الإلكترونى والشمول المالى لمنظمات المجتمع المدنى دعما للتحول اللانقدى وإتمام كافة المعاملات المصرفية.

استمرت حملة "جوازها قبل 18 يضيع حقوقها" التى تنظمها وزارة التضامن الاجتماعى فى فعالياتها على مستوى كافة محافظات الجمهورية من خلال تنظيم الحملات التوعوية والزيارات المنزلية.

واختتمت وزارة التضامن الدورة التدريبية لبناء الكوادر التى تنظيمها تحت رعاية وزيرة التضامن الاجتماعى والتى تتبنى قضايا برنامج وعى للتنمية المجتمعية داخل الجامعات.

شهدت الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، توقيع بروتوكول تعاون بين صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى تحت مظلة وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ووزارة التضامن الاجتماعى لتوفير وحدات لأسر ضحايا ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية من المدنيين.

وجهت وزيرة التضامن بتشكيل فريق عمل لمراجعة منهج الحضانات فى الفئة العمرية من 3 شهور- 4 سنوات المعد من قبل شركة "ديسكفرى"، والتحقق من اتساقه مع الثقافة والبيئة المصرية؛ تماشيا مع سياسة الدولة فى الاستثمار فى البشر؛ تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.