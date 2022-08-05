موعد بدء الدراسة بجامعة بنى سويف الأهلية

جدة - نرمين السيد - وأوضح رئيس الجامعة- فى بيان صادر اليوم الجمعة- أن الدراسة ستبدأ فى الجامعة بـ 11 كلية جديدة هى: طب الفم والأسنان والتمريض وعلوم الهندسة والطب والجراحة والآداب والحاسبات والذكاء الاصطناعى والعلاج الطبيعى والإعلام والتجارة وعلوم الملاحة. وأضاف أن الدراسة ستبدأ فى 30 تخصصا فى هذه الكليات، مشيرا إلى أن مشروع الجامعة يقع على مساحة 39 فدانا بمدينة بنى سويف الجديدة.

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