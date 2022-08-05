نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط التسجيل… تقديم الضباط المتخصصين 2022 موقع وزارة الداخلية المصرية moi.gov.eg في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتعرف معكم على رابط تقديم الضباط المتخصصين 2022 في كلية الشرطة المصرية، حيث زاد البحث بشكل كبير بين خريجي المرحلة الجامعية سواء من الرجال أو البنات عن موعد التقديم في كلية الشرطة للتخصصات الجامعية المختلفة، وهذا للضباط المتخصصين، وتتيح أيضا الكلية الحربية التقديم أيضا للتقديم لخريجي الجامعات، وهذا ما تابعناه في موقع ثقفني، وسنركز في هذا المقال على كلية الشرطة والشروط المطلوبة والتنسيق الذي وضعته وزارة الداخلية للقبول، وسنتعرف معكم على طريقة التسجيل بكلية الشرطة، فتابعوا في ثقفني حتى النهاية.

وزارة الداخلية المصرية

وقد أقامت وزارة الداخلية المصرية في نهاية شهر يوليو الماضي منذ أيام مؤتمر صحفي، تم الإعلان فيه عن كل الأشياء التي تهمكم في أكاديمية الشرطة، حيث تم الإعلان عن النقاط التالية:

قام السيد وزير الداخلية المصري اللواء محمود توفيق بالتصديق على قبول دفعة أكتوبر 2022 في كلية الشرطة المصرية.

أعلن الرئيس بالكلية اللواء مساعد وزير الداخلية هاني أبو المكارم، عن شروط القبول لكلية الشرطة المصرية.

وتم الإعلان أيضا عن الفئات وأصحاب المؤهلات (الثانوية العامة والأزهرية والمعادلة) الذي سيتم قبولهم، ونسب القبول.

وسيتم قبول دفعة ضباط متخصصين هذا العام من مختلف خريجي الكليات في الجامعات الحكومية والخاصة، والذي سنتعرف على الشروط الخاصة بهم، فتابعوا معنا.

هذا العام من مختلف خريجي الكليات في الجامعات الحكومية والخاصة، والذي سنتعرف على الشروط الخاصة بهم، فتابعوا معنا. وسيتم التقديم أولا عبر تقديم بيانات الطلاب إلكترونيا عبر موقع وزارة الداخلية المصرية لأول مرة، وتحديد موعد التوجه للكلية سحب ملفات الطلاب ودفع المصاريف، وبعدها يتم تحديد موعد القيام بالاختبارات الخاصة بالقبول.

شروط التقديم في كلية الشرطة

وتم الإعلان عن الشروط القبول في اكاديمية الشرطة، والتي يجب أن تنطبق على جميع المقدمين في الدفعة للعام الجامعي 2022 سواء كانوا ذكور أو إناث، ويرجى لمن يرغب في التقديم من الخريجين التأكد من هذه الشروط ومطابقتها عليهم، وهذا حتى لا يقوموا بتضييع وقتهم ومجهودهم في التقديم، حيث إن الإخلال بأحد هذه الشروط يعني عدم القبول بشكل مؤكد، وهي:

أن يكون مصري الجنسية والأصل، ومن والدين مصريين، وفي حالة اذا كان مقدما على جنسية أخرى أو أحد اقربائه فسيتم رفض طلبه، أو فصله من الكلية اذا كان انضم بالفعل بعدها.

خلو السجل الخاص بالطالب وأقربائه حتى الدرجة الرابعة (حتى أبناء العم أو أبناء الخال وهكذا) من أي جرائم مخلة بالشرف والأمانة.

والشرطين الماضيين ينطبقان على كلية شرطة وأيضا الكليات العسكرية في القوات المسلحة.

أن يكون من حاملي التخصصات المطلوبة في كلية الشرطة، وهي تشمل معظم التخصصات الجامعية وبالتأكيد منها التربية الرياضية والحقوق.

لا يزيد سن الحاصلين على الشهادة الجامعية عن 28 عاما، ويكون خريج 2022 أو 2021.

اجتياز كل اختبارات الالتحاق بكلية الشرطة للعام الحالي، والتي منها قفزة الثقة.

مواعيد التقديم

وقد تم أعلنت اكاديمية الشرطة عن تفاصيل موعد التقديم في المؤتمر المذكور بالأعلى، وسنركز في هذا المقال على خريجي الجامعات، حيث إنه يجب عليك التقديم إلكترونيا خلال الفترة التالية:

من بداية يوم 1 أغسطس 2022.

حتى يوم 18 أغسطس 2022.

وبالطبع تبدأ اختبارت التقديم أثناء هذا الشهر وشهر سبتمبر، وتظهر النتائج في نهاية شهر 9 وحتى نهاية شهر اكتوبر وهذا كما يحدث في كل عام.

تنسيق كلية الشرطة (الضباط المتخصصين)

يبحث أيضا الطالب المتقدم عن التنسيق، حيث حددت الوزارة التقديرات المطلوبة للتقديم، وذلك كما يلي:

حاملي ليسانس الحقوق، تقدير عام لا يقل عن مقبول.

بكالوريوس تربية رياضية، بتقدير عام لا يقل عن مقبول.

باقي التخصصات بتقدير حد أدنى جيد.

رابط تقديم الضباط المتخصصين

ويرغب العديد من الأشخاص بالتقديم في الدفعة الجديدة بالعام الدراسي الجديد، والطريقة المتاحة هي تحديد الموعد الخاص لعمل سحب الملف الخاص بك ودفع المصاريف، وأولا يجب عليك تقديم البيانات المبدأية في موقع وزارة الداخلية المصرية الالكتروني، وهذا كما تتابعون، تابعوا بعناية لتتعرفوا على تفاصيل التقديم رجاء:

اذهب إلى موقع وزارة الداخلية المصرية عبر الرابط الرسمي moi.gov.eg .

. ثم انزل إلى الخدمات.

اضغط على ايقونة الإلتحاق بكلية الشرطة المصرية.

ثم انقر على زر إنشاء الحساب.

اكتب البيانات المطلوبة منك بشكل صحيح، كما هو موجود في البطايق، وبعدها سجل الدخول بالحساب الذي انشأته بعد تفعيله بكود التفعيل الذي يتم ارساله لك.

بعدها اعمل تسجيل الدخول، واضغط على تقديم لكلية الشرطة، قدم كافة البيانات في الاستمارة، وحدد موعد الذهاب لسحب الملفات ثم اضغط على حفظ.