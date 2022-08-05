صياد بكفر الشيخ ينجح في اصطياد «تمساح دسوق» (فيديو)

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 5 أغسطس 2022 04:30 مساءً - دوريات متكررة لقوارب شرطة المسطحات المائية لتمشيط المنطقة أكثر من مرة داخل مياه نهر النيل فرع رشيد للبحث عن تمساح تمت مشاهدته، لكن الجرأة والشجاعة كانتا شعار صياد من دسوق بمحافظة كفر الشيخ الذى نجح فى اصطياد التمساح الصغير وأعلن مواصلة البحث عن آخر من ناحية الرحمانية التابعة لمحافظة البحيرة.

الصياد حامد حجازي حكى تفاصيل العثور على تمساح صغير السن بفرع رشيد خلال مباشرته لأعمال الصيد، وأثناء إلقاء شباكه فوجئ بحركة سريعة وتيقن من وجود التمساح الذى نجح فى الإفلات من الشباك.

وبعد مرور يوم رأى التمساح مرة أخرى وحاول التضييق عليه ونزل من قاربه فى مياه نهر النيل ونجح بالفعل فى الإمساك به وأبلغ الجهات المعنية من رجال المسطحات المائية وسلم التمساح لهم وتم تحرير محضر بالواقعة.