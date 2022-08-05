افتتاح أول كنيسة باسم الراهب يسطس الأنطونى والقمص بيشوى كامل بنيويورك

جدة - نرمين السيد - افتتح الأنبا ديفيد أسقف إيبارشية نيويورك ونيوإنجلند، أول كنيسة على اسم القديسين الراهب يسطس الأنطونى والقمص بيشوى كامل بالإيبارشية، وصلى القداس الإلهى بالكنيسة ذاتها.





وعقب صلاة الصلح رسم الأنبا ديفيد، كاهن جديد للخدمة بالكنيسة باسم القس بيشوى كامل. شارك فى الصلوات الأنبا دانيال، أسقف ورئيس دير القديس الأنبا بولا بالبحر الأحمر، والأنبا جابريل الأسقف العام، والنائب البابوى بأمريكا.

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