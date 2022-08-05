محافظ الجيزة يتابع الأعمال الإنشائية لمحور 26 يوليو الجديد (صور)

وكلف أحمد راشد، رؤساء الأحياء المعنية بضرورة التعاون الكامل مع الجهات والشركات المنفذة للمشروعات الجارية لضمان الالتزام بالجدول الزمنى المحدد للأعمال وإزالة أى معوقات تواجه انتظام العمل.
كما تابع محافظ الجيزة، أعمال ترميم ورفع كفاءة عدداً من القطاعات بالطرق بشمال الجيزة والعجوزة والدقى، مشددا على ضرورة إعادة الشئ لاصلة بالطرق التى تم تنفيذ أعمال مرافق بها لضمان عدم تأثيرها على الحركة المرورية.
وشملت جولة المحافظ متابعة جهود رفع المخلفات وحالة النظافة والإشغالات بأحياء شمال الجيزة والدقى والعجوزة وجنوب، مؤكدا على أهمية التواجد الميدانى على مدار اليوم لضمان انتظام العمل وتأدية الخدمات للمواطنين على أكمل وجه.
رافق المحافظ، خلال الجولة أيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش، وأحمد عبد الفتاح رئيس حى الدقى، وياسر سامى رئيس حى العجوزة.
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