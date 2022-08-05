رئيس جامعة قناة السويس يعتمد نتيجة بكالوريوس طب وجراحة الفم والأسنان

جدة - نرمين السيد - وأوضح رئيس الجامعة - فى بيان، اليوم الجمعة - أن 135 طالبا وطالبة أدوا الامتحانات بكلية طب الأسنان، حصل من بينهم العشرة الأوائل على تقدير عام ممتاز مع مرتبة الشرف، كما حصل 36 طالبا وطالبة على تقدير عام ممتاز و56 على تقدير جيد جدا.

وقدم الدكتور مندور، التهنئة لطلابه من خريجى الدفعة الـ22 لكلية طب وجراحة الفم والأسنان، مشيرا فى الوقت ذاته إلى أن تخصص طب الأسنان أصبح من المجالات الدراسية الأعلى اختيارا لكثير من الطلاب، وخاصة بعد التقدم التكنولوجى الهائل فى علم الأشعة والمواد المستخدمة فى معالجة أمراض وترميمات وتجميل الأسنان.

وقال إن مستشفى طب الأسنان بالجامعة هى الأولى من نوعها التى تخدم إقليم القناة وسيناء بسعة 173 وحدة أسنان، بالإضافة إلى غرفة عمليات كبرى تم افتتاحها مؤخراً لجراحة الفم والوجه والفكين بنظام الكبسولة بتكلفة 17 مليون جنيه.

ومن جانبها، أوضحت الدكتورة داليا فياض عميدة كلية طب الأسنان، أن قائمة العشرة الأوائل ضمت: فتحى أحمد محمد المركز الأول، حبيبه وليد كمال المركز الثانى، نادين عبد اللاه أحمد المركز الثالث، أحمد خالد عبد الحكيم المركز الرابع، ميرا إبراهيم بشارة المركز الخامس، أيه إبراهيم عطية المركز السادس، سماهر محمد على المركز السابع، أسماء على السيد بالمركز الثامن، مريم شريف محمد بالمركز التاسع، شروق عبد الحكيم عبد المعطى المركز العاشر.