توجيهات بالتوسع فى أعمال المرصد الوطنى لأضرار إدمان المخدرات

فى بداية الاجتماع، توجه الوزير، بالشكر للقائمين على أعمال اللجنة العليا للمرصد الوطنى لأضرار إدمان المخدرات، موجها بضرورة إنشاء قاعدة بيانات مركزية مميكنة.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع تضمن عرضا لأنشطة المرصد، وتبادل الآراء والنقاش حول آليات عمل اللجنة، للمضى قدما نحو تحقيق أهداف المرصد.
وتابع أن الوزير وجه بالتوسع فى أعمال المرصد الوطنى لأضرار إدمان المخدرات، حيث سيتم إدراج نموذج بيان تحليل المخدرات ضمن الخدمات الطبية المقدمة، بما يساهم فى الوصول إلى كافة المواطنين، وإصدار التقارير الدورية والتى تدعم جهود التصدى لإدمان المواد المخدرة.
وأضاف عبدالغفار، أن اللجنة تتولى الإشراف على رصد وتحديث وتحليل البيانات المتعلقة بكل الحالات المترددة على مراكز ومستشفيات علاج الإدمان، للاستفادة منها فى تحسين خدمات علاج الإدمان وتطويرها، بناء على المستجدات والاحتياجات العلمية والعلاجية.
وبدورها، قالت الدكتورة منن عبدالمقصود رئيس الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، إن مهام المرصد، تتضمن التواصل المستمر مع جامعى المعلومات والبيانات، وتحفيزهم للإسهام فى تغذية شبكة المعلومات الوطنية للمخدرات، وبذل الجهود لدعم قاعدة البيانات الموحدة.
ومن جانبه، أوضح الدكتور أحمد فتحى، مدير مركز المعلومات بالأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، أن مصر شاركت فى ورشة عمل شبكة المعلومات الأوروبية الخاصة بالمخدرات فى مايو 2012 لإثراء المعرفة والخبرة المصرية.
يذكر أن اللجنة العليا للمرصد الوطنى لأضرار الإدمان، تم تشكيلها برئاسة الأستاذ الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، وعضوية الأستاذ الدكتور حسام عبدالغفار أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، والدكتورة منن عبدالمقصود أمين عام الصحة النفسية وعلاج الإدمان، وعدد من أساتذة الطب النفسى بالجامعات المصرية، وممثلين عن الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، ووزارة التضامن الاجتماعى، والإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية، والمستشفيات العسكرية، ومصلحة الطب الشرعى.
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