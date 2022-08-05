تريليون جنيه فى 8 سنوات.. ميزانية الدولة للتعليم (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - وارتفع الإنفاق السنوى من 84 مليارا فى 2013 إلى 173 مليارا بـ 2022، كما تجاوز الاستثمار العام 194 مليارا بمعدل نمو 442%، وقفز الاستثمار السنوى من 6.5 مليار إلى 56.4 مليار، كما بلغ معدل النمو تجاوز 760% فى عام 21/2022.

وتستهدف الدولة فى خطة عام 22/2023 توجيه استثمارات عامة تُقدّر بنحو 69.2 مليار جنيه، بنسبة نمو حوالى 23% مُقارنة بالعام المالى 21/2022، وذلك لتنفيذ عدد من البرامج والـمُبادرات.

وزير التعليم يكشف لـ دوت الخليج موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022

قال الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن الفترة التى حددتها الوزارة لإعلان نتيجة الثانوية العامة 2022، تنتهى يوم الأحد المقبل، مشيرا إلى أنه من المنطقى أن يتوقع الطلاب وأولياء الأمور ظهورها يوم السبت أو الأحد على أقصى تقدير.



وأكد الوزير، فى تصريحات خاصة لـ"دوت الخليج"، أن الجميع يعمل ليل نهار لإعلان النتيجة دون أى أخطاء، قائلاً: "نحن نعمل على مدار الليل والنهار، ولا فرق بين يومى السبت أو الأحد، سنعلن النتيجة عندما تكتمل بلا أخطاء وتكون الخوادم جاهزة ونعتمدها رسميا".

ولفت الوزير إلى أن جميع الأخبار المثارة حول موعد اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2022 أو عقد المؤتمر الصحفى لإعلانها، ليست إلا "هوس صحفى" بنشر "توقعات" مستندة إلى ما أعلنه من قبل بأن النتيجة لن تكون الأسبوع الجارى، وسيتم إعلانها قبل نهاية الأسبوع الأول من أغسطس، والذى ينتهى يوم الأحد المقبل.

والتقى الدكتور طارق شوقى، ووزير التعليم العالى، أمس الخميس، لمناقشة المؤشرات الأولية لنتيجة الثانوية العامة 2022 بشعبتيها العلمية والأدبية، كما ناقش الوزيران استعدادات وزارة التعليم العالى لبدء تنسيق الجامعات والمعاهد، وفرص التعليم العالى المتاحة هذا العام لخريجى شهادة الثانوية العامة والشهادات المعادلة (العربية والأجنبية) والشهادات الفنية.

إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022

وفى مداخلة تليفزيونية، قال شوقى، إن البعض يتعجل ظهور نتيجة الثانوية العامة، ويتصور أن التصحيح ينتهى بمجرد انتهاء الامتحان، خاصة أن التصحيح هذا العام 2022 يجرى إلكترونيا بالكامل، لكن هذا التصور مغلوط لأن الامتحان ليس إلكترونيا بالكامل، بل التصحيح فقط.

وأدى طلاب 708 آلاف و992 طالبا وطالبة بالثانوية العامة على مستوى الجمهورية، امتحانات هذا العام 2021-2022، ورقيا بنسبة 100% بنظام "البابل شيت"، أمام 2089 لجنة سير امتحان على مستوى الجمهورية.