أماكن سقوط الأمطار.. بيان مهم من الأرصاد بتفاصيل طقس الغد

جدة - نرمين السيد - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدا السبت، طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، شديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب البلاد.





ويسود ليلا طقس معتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب على باقى الأنحاء، وارتفاع نسبة الرطوبة نهارا يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع فى الظل بقيم تتراوح من (2: 4) درجة مئوية. وتوقع الخبراء شبورة مائية خفيفة فى الصباح الباكر على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة، و نشاط رياح على مناطق من الوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة، وفرص أمطار خفيفة قد تكون رعدية أحيانا على (حلايب- شلاتين- مناطق من جنوب سيناء) قد يصاحب ذلك أتربة ورمال مثارة على فترات متقطعة، وبالنسبة لحالة البحرين المتوسط والأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيهما من متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية شمالية غربية. بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر: العظمى الصغرى القاهرة 35 24

الإسكندرية 31 24

وادى النطرون 35 24

طنطا 34 25

شبين الكوم 35 24

دمنهور 34 24

بلطيم 30 25

مطروح 30 24

السلوم 32 20

سيوة 35 23

بورسعيد 32 25

دمياط 33 25

الزقازيق 35 25

المنصورة 35 25

الإسماعيلية 36 24

السويس 35 24

العريش 33 24

رفح 32 24

رأس سدر 38 26

نخل 36 21

نويبع 39 27

طابا 37 27

كاترين 34 19

الطور 35 26

شرم الشيخ 40 29

الغردقة 39 28

مرسى علم 40 28

الفيوم 37 24

بنى سويف 37 24

المنيا 38 24

أسيوط 38 25

سوهاج 39 25

قنا 43 27

الأقصر 43 28

أسوان 43 29

إدفو 43 28

أبوسمبل 42 28

الوادى الجديد 43 26

شلاتين 37 29

أبو رماد 37 28

حلايب 34 26

رأس حدربة 34 27

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