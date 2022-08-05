تكريمات وزيارات ميدانية.. حصاد القوى العاملة الأسبوعى (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - وفى سياق آخر كرم الوزير أحد النماذج المتميزة من ذوى القدرات العاملين بالوزارة، كما شهد الأسبوع توفير 3577 فرصة عمل فى 16 محافظة، وتعيين 11912 شابا منهم 197 من ذوى القدرات الخاصة فى 7 محافظات، وتوفير فرصتى عمل لأرملة وشقيق الصيدلى شهيد حادث السعودية، واسترداد 111.7 مليون ليرة لبنانية مستحقات المصريين فى بيروت، وتحويل 3.6 مليون جنيه مستحقات 131 عاملا مصريا غادروا الأردن، وتحصيل 15.7 مليون جنيه مستحقات مصريين بالرياض.

وفيما يلى تفاصيل ما جاء بالحصاد الأسبوعى:

شدد وزير القوى العاملة محمد سعفان، على أهمية قيام مديريات القوى العاملة بالمحافظات بتكثيف عقد مؤتمرات السلامة والصحة المهنية فى المحافظات حول التلوث المناخى والحفاظ على البيئة داخل شركات ومصانع القطاع الخاص والاستثمارى كدور أصيل لأحد أهم أجهزة وزارة القوى العاملة لخدمة المجتمع، وذلك فى إطار استضافة الدولة المصرية للقمة العالمية لمؤتمر المناخ cop 27 بشرم الشيخ خلال الفترة المقبلة، كاشفا أنه يعتبر من أهم المؤتمرات العالمية للحفاظ على البيئة من التلوث حول العالم، بما يؤكد مكانة مصر الرائدة فى هذا المجال عالميا، الأمر الذى يدعونا جميعا إلى تكثيف العمل فى هذا المجال.



وأكد الوزير ضرورة عقد دورات تدريبية مكثفة لمسؤولى مراكز المعلومات بالمديريات على النظم الجديدة المستحدثة والتى تم اعتمادها وتطبيقها داخل الديوان العام للوزارة، وتفعيل الربط الالكترونى بين المديريات والوزارة وفقا لتلك البرامج وتشغيلها لتسهيل أداء العمل فى ظل منظومة عمل رقمية مؤمنة بالكامل فى كافة أعمالها.

جاء ذلك خلال استئناف وزير القوى العاملة، جولاته الميدانية للمحافظات، حيث عقد اجتماعا بمقر الوزارة بمدينة العلمين الجديدة، مع قيادات مديرية القوى العاملة بمطروح، لبحث عددا من الملفات المهمة فى مقدمتها التحول الرقمى، واستحداث آليات جديدة فى منظومة العمل داخل الإدارات والمكاتب التابعة للمديرية، ومناقشة العقبات والمشكلات التى تواجه المكاتب فى أداء أعمالها.

ووجه الوزير مدير المديرية ومديرى الإدارات، أهمية تقديم الخدمات للمواطنين والشركات العاملة بالمشروعات القومية بالمحافظة فى سهولة ويسر، مع تقديس العمل ورفع قيمته كعنصر أساسى من عناصر الحياة اليومية للعاملين.

وشدد الوزير على أهمية استكمال منظومة التحول الرقمى فى أعمال المديرية وإداراتها وفقا لرؤية وخطة الوزارة فى هذا الشأن، على البرامج الإلكترونية التى أعدتها الوزارة بالتعاون مع وزارة الاتصالات وغيرها من الجهات لتسهيل أعمال المفتشين والأعمال الأخرى على تلك المنظومة، لتحقيق رؤية مصر 2030 وأهداف الجمهورية الجديدة.

واستقبل الدكتور أمجد الوكيل رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، وزير القوى العاملة والوفد المرافق له بموقع مشروع المحطة النووية بالضبعة بمحافظة مطروح، وذلك فى إطار الجولات الميدانية التى يقوم بها الوزير لمختلف محافظات الجمهورية، حيث التقى بممثلى الشركات المصرية والأجنبية العاملة بالمشروع والمتخصصين من فريق عمل المشروع، فضلا عن تفقد الرصيف البحرى بالموقع وموقع إنشاء الوحدات النووية.



ورحب رئيس الهيئة بالوزير، معربا عن شكره للجهود التى تبذلها الوزارة من أجل دعم المشروع وتذليل جميع العقبات التى قد تواجهه، كاشفا أن الزيارة تأتى بعد أيام من تحقيق الصبة الخرسانية الأولى للوحدة النووية الأولى، مؤكدا هذه الخطوة نقلت الدولة المصرية من مصاف الدول المخططة لإنشاء محطات نووية إلى الدول التى تنشئها بالفعل.

وأعرب الوزير عن سعادته بوجوده فى هذا الصرح العظيم، المشروع القومى العملاق، مؤكدا استمراره لتقديم الدعم فى جميع مراحل تنفيذه، وحتى الانتهاء منه وفقا لما هو مخطط بالشكل الذى يليق بالدولة المصرية لتكون رائدة فى هذا المجال حول العالم.

وأشار الوزير إلى أنه لن تتوقف الوزارة عن دعمها للمشروع من جميع النواحى سواء بما يخص إستقدام العمالة الأجنبية، أو حماية ورعاية العمالة المصرية الموجودة داخل المشروع، فضلا عن تسهيل أية إجراءات من شأنها الإسراع فى خروج هذا المشروع بنتائجه المرجوة وفقا للبرامج الزمنية المتفق عليها بين الجانبين المصرى والروسى.

وأشاد سعفان بالجهود المبذولة من فريق العمل من الجانبين المصرى والروسى، معربا عن ثقته فى أن التكاتف بين الفريقين سيؤدى إلى تنفيذ المشروع على الوجه الأكمل، معبرا عن دعم الوزارة لمختلف الجهود التى تتم من أجل رعاية العمالة المصرية والأجنبية، وحرصه الدائم على توفير كل سبل الحماية والأمان للعمالة بالمشروع.

كما تفقد وزير القوى العاملة، يرافقه رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية، المدينة السكنية للعاملين بمشروع محطة الضبعة النووية، حيث بدأت الجولة بتفقد أحد الوحدات السكنية للعاملين بالمشروع، فضلا عن النادى الاجتماعى للعاملين.



وأشاد الوزير بالبنية الاجتماعية الموجودة من أجل راحة العاملين وتحقيق سبل الإعاشة اللائقة والتى تتناسب مع مشروع ضخم بحجم مشروع المحطة النووية، حيث تعرف على الأنشطة التى تتم بالنادى الاجتماعى واستمع للعديد من الآراء والمقترحات من أجل استمرار تقديم أفضل الخدمات على مدار أيام الأسبوع.

وفى ختام الجولة تقدم الوزير بالشكر والتقدير للدكتور أمجد الوكيل على كل ما تبذله الهيئة من أجل تحقيق سبل الإعاشة والخدمات الاجتماعية التى تشهدها المدينة السكنية للعاملين بمشروع محطة الضبعة النووية سواء للخبراء الأجانب أو العمالة الوطنية.

وتمكنت وزارة القوى العاملة من خلال نشرة التوظيف التى تصدرها نصف شهرية من توفير 3577 فرصة عمل للذكور والإناث، منها "قادرون باختلاف" فى جميع التخصصات والقطاعات الوظيفية المختلفة، بأجور مجزية طبقا لخبرة المتقدم، فضلا عن التأمين الصحى والاجتماعى، وذلك من خلال 66 شركة ومصنع قطاع خاص فى 16 محافظة لشغلها خلال شهر أغسطس 2022.

وأوضح الوزير أن هذه الفرصة متوفرة فى 16 محافظة هى: القاهرة، والجيزة، والشرقية، والقليوبية، والغربية، والدقهلى، والوادى الجديد، ودمياط، وأسيوط، والمنوفية، وأسوان، والبحر الأحمر، والبحيرة، والمنيا، وقنا، وشمال سيناء.

كما كرم وزير القوى العاملة، أحد النماذج المتميزة من ذوى الإعاقة العاملين بالوزارة، ويعمل محمد محمد عصمت شملول باحث بالإدارة العامة للتطوير المؤسسى، وذلك لجهوده وتفانيه وإخلاصه فى العمل.



وأهداه الوزير، شهادة تقدير وهدية تذكارية، تقديرا لدوره البارز خلال الفترات السابقة بالإدارة التى يعمل فيها، مما أسهم فى زيادة معدلات أدائها بالرغم من ظروف الإعاقة التى يعانى منها والتى لم تمنعه من ممارسة عمله بكل حماس واجتهاد، خاصة خلال الفترات الصعبة وانتشار جائحة (كوفيد- 19) إلا أنه لم يمتنع عن الحضور إلى عمله يوميا.

وأشاد سعفان، فى كلمته خلال التكريم، بالموظف وما قدمه من عمل، داعيا كل العاملين بالوزارة والمديريات التابعة أن ينهجون نفس النهج فى آداء عملهم بإخلاص وتفان، وأن يعتبرونه مثالا واقعيا للموظف الناجح النشيط.

وفى سياق آخر أصدر وزير القوى العاملة، توجيهات عاجلة، لمدير مديرية القوى العاملة بالمنوفية، توفير فرصتى عمل لأرملة وشقيق الصيدلى أحمد محمد عبد الهادى شهيد حادث السعودية.

وعلى الفور قام على حامد الزقم مدير المديرية بتنفيذ توجيهات الوزير بمقابلة أرملة الصيدلى الشهيد دعاء محمود حازم فرج، وشقيقه ربيع محمد حاتم عبد الهادى، وتم توفير فرصتى عمل مناسبة لهم: للزوجة محاسبة، وشقيقة باحث، وذلك بجمعية رجال الأعمال بالإسكندرية - فرع الشهداء وذلك مراعاة لقرب العمل من السكن الخاص بهم بناء على رغبتهم.



وكان محمد الشيخ نقيب صيادلة القاهرة وعضو مجلس الشيوخ، قد تقدم بالشكر لوزير القوى العاملة، على إتاحة فرصتى عمل لشقيق الشهيد أحمد حاتم وارملته دعاء محمود.

كما هنأ سعفان، شعب وعمال مصر والأمتين العربية والإسلامية، وجميع المسلمين فى مشارق الأرض ومغاربها، بالعام الهجرى الجديد، سائلا الله أن يجعله عام أمن وأمان وسلام للعالم كله ويمن وبركة على مصرنا الغالية.

وأصدر وزير القوى العاملة توجيهات لمديرى مديريات القوى العاملة ومكاتبها بالمحافظات، بمتابعة تنفيذ إجازة رأس السنة الهجرية بالقطاع الخاص بالشركات والمصانع.

وكانت وزارة القوى العاملة قد أصدرت منشورا لمديريات القوى العاملة بالمحافظات، أكدت فيه أنه تقرر أن يكون السبت 30 يوليو 2022 إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين المخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 وذلك بمناسبة رأس السنة الهجرية.

كما أعلن وزير القوى العاملة أن مديريات القوى العاملة على مستوى 27 محافظة تقوم حاليا باستكمال حصر العمالة غير المنتظمة على أرض الواقع، وتسجيلها واستخراج شهادات قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولة الحرفة، فضلا عن استخراج بطاقات قومية جديدة بالمهنة، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بالاهتمام بالعمالة غير المنتظمة ورعايتها صحيا واجتماعيا ضمن مبادرة "حياة كريمة".

وقال وزير القوى العاملة: إنه فى هذا الإطار استكملت مديرية القوى العاملة بالوادى الجديد عمليات الحصر المستمرة للعمالة غير المنتظمة بالمشروعات الحالية فى مدينة الخارجة، حيث قامت بتشكيل حملة للقيام بحصر وتسجيل العمالة غير المنتظمة بالمدينة، واستخراج شهادات قياس مستوى المهارة مجانا، تمهيدا لتسجيلهم بمنظومة قاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة وشمولهم بالرعاية الصحية والاجتماعية.

وأعلن سعفان بدء ثلاث دورات تدريبية على مهن الخياطة والتفصيل، وكهرباء التوصيلات، والسباكة الصحية فى وحدة التدريب المتنقلة بسوهاج المتواجدة بقرية المشاودة بمركز جرجا جنوب محافظة سوهاج.

وأشار وزير القوى العاملة إلى أن مدة التدريب على الخياطة 150 ساعة تدريبية والكهرباء والسباكة 60 ساعة تدريبية وفق المنهج الذى أعدته الوزارة لتأهيل المتدربين على الالتحاق بسوق العمل.

وأضاف الوزير أن وحدات التدريب المتنقلة تجوب قرى المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى" حياة كريمة" وتشمل المهن الثلاث الأكثر طلبا فى القرى.

وقال الدكتور هشام أحمد أبوزيد مدير مديرية القوى العاملة بسوهاج: إن التدريب فى وحدة التدريب المتنقلة تحت رعاية وزير القوى العاملة، والمحافظ اللواء طارق الفقى، مشيرا إلى أن هناك إقبال كبير من الشباب والسيدات فى قرية المشاودة بجرجا والقرى المحيطة بها،حيث توجد دورات أخرى مكتملة العدد سيتم تدريبهم فور الانتهاء من الدورات القائمة، وأن التقديم متاح فى وحدة التدريب المتنقلة ومكتب العمل بجرجا.

وكلف وزير القوى العاملة، مديريات القوى العاملة بالمحافظات، بضرورة توفير فرص عمل لخريجى الدورات التدريبية التى تعقد من خلال مراكز التدريب الثابتة والوحدات المتنقلة التابعة للوزارة، ومتابعة أحوالهم بعد التشغيل لضمان استقرار وضعهم الوظيفى، فضلا عن التشجيع على مفهوم ريادة الأعمال ومساعدتهم فى فتح مشروعات صغيرة لهم بعد اتمام التدريب، وتذليل العقبات أمامهم بالتعاون مع الجهات المعنية.

وقال أحمد حسين طليب مدير مديرية القوى العاملة بالوادى الجديد: إنه فى هذا الإطار نظمت المديرية بالتنسيق مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وجهاز مشروعك بالوحدة المحلية لمركز الخارجة، ندوة توعية بأهمية التدريب المهنى الذى تقدمه وزارة القوى العاملة فى التشغيل وتوفير فرص العمل لخريجى الدورات التدريبية، وتشجيعهم على إقامة مشروعات صغيرة على المهن التى قاموا بالتدريب عليها.

وقامت مديرية القوى العاملة بالإسكندرية بتعيين 7 من ذوى القدرات الخاصة بأحد كبرى الشركات العالمية المتخصصة فى مجال الاتصالات وتم تسليمهم عقود العمل الخاصة بهم والتى تم مراجعتها بواسطة المختصين بالمديرية، حيث تم التأكد من مطابقتها لمواد قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 بالإضافة إلى القرارات الوزارية الخاصة بتطبيق الحد الأدنى للأجور.

كما شاركت مديرية القوى العاملة فى أول مؤتمر للحوار الوطنى يتم على أرض عروس البحر المتوسط بمشاركة عدد من النقابات العمالية ومنظمات المجتمع المدنى، بالإضافة إلى العديد من طلاب وطالبات الجامعات بتنظيم من اتحاد شباب العمال بالمحافظة.

يأتى ذلك فى إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى لعقد سلسلة من مؤتمرات الحوار الوطنى والذى يهدف إلى ترسيخ فكرة تبادل الرؤى بين مختلف الأطياف داخل المجتمع المصرى، سواء كانت أحزاب سياسية، أو منظمات المجتمع المدنى والنقابات العمالية والمهنية.

وقد حرص المشاركون بالمؤتمر على تطبيق رؤية الرئيس السيسى فى إصلاح الدولة وتأسيسها من خلال حوار وطنى جاد يجمع أطياف المجتمع دون إقصاء لأحد، ويؤكد الإنجازات التى حققتها الجمهورية الجديدة وسبل دعمها فى إطار رؤية مصر 2030.



كما شمل حصاد الأسبوع تعيين 11912 شابا منهم 197 من ذوى القدرات الخاصة فى 7 محافظات، وصرف منح للرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بمديريات القوى العاملة بمحافظة كفر الشيخ، والمنوفية، والغربية، والمنيا، والقليوبية، ومطروح، والجيزة، بلغت 593 ألفا و458 جنيها، والتفتيش على 5589 منشأة لتطبيق أحكام القانون، فضلا عن إستخراج 5373 شهادة قياس مستوى المهارة، ورخصة مزاولة الحرفة لـ 5373 عاملا.

وامتد الحصاد ليشمل نجاح مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة، بالقنصلية المصرية بالعاصمة السعودية الرياض، فى تسوية عدد من شكاوى العمالة المصرية مع أصحاب أعمال بالمملكة لصرف مستحقاتهم، التى تقدموا بشكوى بشأنها، بلغت 3 ملايين و892 ألفا و823 ريالا سعوديا، أى ما يوازى 15 مليون و765 ألفا و933 جنيها مصريا تقريبا.

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى لوزارة القوى العاملة، أن الوزير كلف المكتب بمتابعة مستحقات العمال الذين تقدموا بشكواهم بهذا الشأن فى إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية فى الخارج، وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشكلاتها أولا بأول.

واستطاع مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالسفارة المصرية بعمان-الأردن، بالمتابعة اللحظية والجهود المبذولة والمقابلات مع المسئولين بمؤسسة الضمان الاجتماعى بالأردن، واستكمالا لما تم تحويله سابقا، تم تحويل القائمة الـ 88 من مستحقات الضمان الاجتماعى لنحو 131 عاملا مصريا لدى المؤسسة غادروا عمان نهائيا.

وقال الوزير: إن المستحقات بلغت 192 ألفا و388 دولارا، أى ما يعادل 3 ملايين و630 جنيها مصريا تقريبا، ويقوم المكتب تباعا بالتواصل مع الشركة المتخصصة لتحويل باقى المستحقات للعمالة التى تقوم بالمغادرة.

وأخيرا، نجح مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالسفارة المصرية ببيروت- لبنان، فى استرداد وتحصيل 111 مليونا و726 ألفا و121 ليرة لبنانية قيمة مستحقات الشكاوى المالية المحصلة من حل الشكاوى العمالية، فضلا عن استرداد تنازلا عن الكفالة المصرفية للعمال المصريين، موضحا أن الكفالة البنكية تفرض على الكفيل فى حالة إحضار مواطن أجنبى، ويتوجب على صاحب العمل حسب القوانين اللبنانية إيداعها بمصرف الإسكان كضمانة للعامل.

وأوضح المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى أن الوزير تلقى تقريرا من مكتب التمثيل العمالى ببيروت، أشار فيه إلى أن إجمالى المستحقات المالية المحصلة من حل الشكاوى العمالية بلغت 44 مليون و226 ألفا و121 ليرة لبنانية، فضلا عن 67 مليونا و500 ألف ليرة لبنانية لـ 12 تنازلا عن الكفالة المصرفية.