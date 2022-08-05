التعليم العالى: بدء الدراسة بكلية الصيدلة بجامعة المنيا الأهلية

تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بزيادة عدد الجامعات الأهلية فى منظومة التعليم العالى، وتوفير الدعم المالى اللازم لإنشاء هذه الجامعات وتجهيزها بأحدث الإمكانات، مع تركيز الدراسة بها على العلوم الحديثة والتخصصات العلمية المتطورة التى تؤهل الشباب لسوق العمل الراهن سواء داخل مصر أو خارجها.
وصرح عادل عبد الغفار المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، بأن التقرير أوضح جاهزية جامعة المنيا الأهلية لبدء الدراسة فى العام الدراسى الجديد 2022/2023، حيث تقدم كلية الصيدلة (برنامج الصيدلة Pharm - D).
وأوضح المُتحدث الرسمى للوزارة، أن جامعة المنيا الأهلية تقع على مساحة 41.2 فدانًا، وبلغت تكلفة المرحلة الأولى 3.3 مليار جنيه، وتشهد الجامعة تقدمًا كبيرًا فى مُعدلات التنفيذ للإنشاءات الجارية بكافة مبانى الجامعة، كما تم الانتهاء من أعمال المبانى الرئيسية، وجار الانتهاء من التشطيبات الداخلية النهائية، مع الالتزام بمُعدلات الإنجاز للأعمال الإنشائية التى تسير وفقًا للجداول الزمنية المُحددة مُسبقًا.
وأضاف المُتحدث الرسمى أن مشروعات الجامعات الأهلية الجديدة يتم تنفيذها وفقًا لنظم الجامعات الذكية، من حيث توفير التجهيزات الفنية، وتضم عددًا من المبانى الإدارية، والأكاديمية الخاصة بالقطاعات (الطبية، والهندسية، والعلوم الإنسانية)، ومبانى المعامل والورش، وسكنًا للطلاب والطالبات، والساحات الأكاديمية والإدارية، والمناطق الترفيهية والرياضية، مشيرًا إلى مراعاة الاحتياجات الإنشائية اللازمة لتقديم تعليم مُتميز، وتوفير التجهيزات المُناسبة للبرامج الدراسية الحديثة التى تقدمها تلك الجامعات.
هذا، وسوف تُعلن جامعة المنيا الأهلية الجديدة عن البرامج الدراسية الأخرى التى ستقدمها خلال الفترة القادمة.
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