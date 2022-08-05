وفد «اكسبرتيس فرانس» يشيد بنجاح تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل

جدة - نرمين السيد - استقبلت هيئة الرعاية الصحية، وفدًا من مؤسسة اكسبرتيس فرانس، وذلك داخل مقر فرع هيئة الرعاية الصحية ببورسعيد، باعتبار بورسعيد نواة منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة، بهدف الوقوف آخر المستجدات والتطورات لتطبيق المنظومة الجديدة.





تأتى الزيارة فى إطار التعاون بين هيئة الرعاية الصحية والوكالة الفرنسية للتنمية (AFD) لدعم الشراكة بين كافة الأطراف المعنية بالشأن الصحى بما يضمن استدامة جودة الخدمة الطبية، والوصول إلى أهداف التنمية المستدامة رؤية 2030.

وأوضح بيان هيئة الرعاية الصحية، أن الزيارة بدأت باجتماع عُقِد داخل مقر فرع هيئة الرعاية الصحية ببورسعيد، اعقبه تفقد وفد اكسبرتيس فرانس، عددًا من المنشآت الصحية التابعة للهيئة بمحافظة بورسعيد بدأت بمستشفى النصر التخصصى ثم مركز طب أسرة الجوهرة، للتعرف على مؤشرات الأداء على أرض الواقع، والوقوف على مستويات الأداء خلال التطبيق الفعلى، والتعرف على ردود أفعال المواطنين عن مستوى الخدمة الطبية المقدمة تحت مظلة المنظومة الجديدة.





وأضافت الهيئة: اطَّلع الوفد على جهود هيئة الرعاية الصحية باعتبارها أداة الدولة الرئيسية فى ضبط وتنظيم وتقديم الخدمات الصحية لمنتفعى التأمين الصحى الشامل الجديد، وكذلك حزم الخدمات الطبية والعلاجية داخل المنشآت الطبية التابعة للهيئة، وأبرز التقنيات العلاجية التى تم استحداثها وفق آخر الممارسات العالمية، وجهود الميكنة والتحول الرقمى للخدمات العلاجية والإدارية بما يحسن من بيئة العمل لمقدمى الخدمة الصحية ويضمن جودة مخرجات العمل وتيسير حصول المواطنين على الخدمة الطبية اللائقة.

كما تم التعرف على معايير الجودة التى يتم تطبيقها لضمان تحقيق أعلى مستويات الجودة فى الرعاية الصحية المقدمة، ويضمن رضاء المنتفعين عن مستوى الخدمة الطبية المقدمة ،وذلك بما يحقق رؤية هيئة الرعاية الصحية نحو تقديم نموذج متطور للرعاية الصحية، ووصولًا لمؤشرات صحية تحقق السعادة والرخاء ورضاء المواطنين.

فيما أشاد الوفد خلال الزيارة، بنجاح التجربة المصرية الرائدة فى الإصلاح الصحى الشامل وتحقيق التغطية الصحية الشاملة للمصريين بمحافظات تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد، كما أشاد بالقدرات والإمكانات الطبية لدى منشآت هيئة الرعاية الصحية بكافة مستويات تقديم الخدمة بداية من وحدات ومراكز طب الأسرة لتقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية والفحوصات الطبية الشاملة الدورية للمرضى، ووصولًا إلى خدمات الرعاية الصحية الثانوية والثالثية بالمستشفيات عن طريق نظام الإحالة الإلكترونى، والتحول الرقمى للخدمات وتيسير حصول المواطنين على الخدمات بكل سهولة ويسر، والتى أسرعت بوتيرة تطور الرعاية الصحية بمصر، والتى تعكس تطور الفكر الإدارى للمنظومة الصحية بها، مؤكدين دعمهم المستمر لمشروع التأمين الصحى الشامل باعتباره تجربة رائدة تسجل عبر التاريخ للقطاع الصحى المصرى.

وشمل وفد الزيارة كلًا من، تيبو فان لانجوف، رئيس قسم الحماية الاجتماعية باكسبرتيس فرانس، باربرا شانكران، مديرة مشروعات الحماية الاجتماعية، تافى لاى، خبير الحماية الاجتماعية باكسبرتيس فرانس.

وكان فى استقبال الوفد من هيئة الرعاية الصحية كلًا من أحمد عاطف، المشرف العام على التعاون الدولى، ومدير إدارة الأزمات والكوارث بهيئة الرعاية الصحية، مصطفى شعبان مدير فرع هيئة الرعاية الصحية ببورسعيد، إضافة إلى عدد من مديرى إدارات فرع هيئة الرعاية الصحية ببورسعيد شملت إدارات الرعاية الأولية والتحول الرقمى ورضاء المنتفعين والمكتب الفنى.