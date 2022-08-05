الداخلية تشارك نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل الاحتفال برأس السنة الهجرية

جدة - نرمين السيد - أقام قطاع الحماية المجتمعية بوزارة الداخلية إحتفالية داخل قاعة الإحتفالات بمركز إصلاح وتأهيل الإستقبال بطره، إحتفالاً بمناسبة رأس السنة الهجرى الجديد لعام 1444، وذلك فى إطار مشاركة أجهزة وزارة الداخلية فى إحتفالات رأس السنة الهجرية.





وجاء الاحتفال بمشاركة عدد من النزيلاء والنزيلات من المودعين بمراكز الإصلاح والتأهيل التابعة لقطاع الحماية المجتمعية، وذلك بحضور عدد من علماء الأزهر الشريف وأئمة وزارة الأوقاف، بهدف تعميق أواصر التواصل الاجتماعى لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل وإتاحة الفرصة لهم للإحتفال بهذه المناسبة.

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