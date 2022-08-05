بدء الدراسة بكليتى الحاسوب والذكاء الاصطناعى بجامعة المنوفية الأهلية

جدة - نرمين السيد - استعرض وزير التعليم العالى والبحث العلمى، تقريرًا مقدمًا من د.أيمن عاشور نائب الوزير لشؤون الجامعات، وعادل مبارك رئيس جامعة المنوفية، وأنور إسماعيل المدير التنفيذى لصندوق الاستشارات والدراسات والبحوث الفنية بالوزارة، حول استعدادات جامعة المنوفية الأهلية لبدء الدراسة بها خلال العام الدراسى الجديد 2022-2023.





وصرح عادل عبدالغفار المُستشار الإعلامى والمُتحدث الرسمى لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى أن التقرير أوضح جاهزية جامعة المنوفية الأهلية لبدء الدراسة فى العام الدراسى الجديد 2022-2023، حيث تقدم كلية الهندسة (برنامج تخطيط وتشييد المدن الذكية)، وتقدم كلية الحاسوب والذكاء الاصطناعى (برنامج إنترنت الأشياء وتحليل البيانات الضخمة).

وأضاف المُتحدث الرسمى، أن جامعة المنوفية الأهلية تُقام على مساحة 17.7 فدانًا، وبتكلفة تقديرية بلغت فى مرحلتها الأولى 3.6 مليارات جنيه، كما تم الانتهاء من أعمال المبانى الرئيسية، وكذلك الانتهاء من التشطيبات الداخلية.

وأضاف المُتحدث الرسمى، أن الجامعات الأهلية الجديدة يتم تنفيذها وفقًا لنظم الجامعات الذكية، من حيث توفير التجهيزات الفنية، وتضم عددا من المبانى الإدارية، والأكاديمية الخاصة بالقطاعات (الطبية، والهندسية، والعلوم الإنسانية)، ومبانى المعامل والورش، وسكنًا للطلاب والطالبات، والساحات الأكاديمية والإدارية، والمناطق الترفيهية والرياضية، مشيرًا إلى مراعاة الاحتياجات الإنشائية اللازمة لتقديم تعليم مُتميز، وتوفير التجهيزات المُناسبة للبرامج الدراسية الحديثة التى تقدمها تلك الجامعات.

هذا، وتعلن جامعة المنوفية الأهلية الجديدة البرامج الدراسية الأخرى التى ستقدمها خلال الفترة القادمة.