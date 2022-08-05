أثناء عودتهم من العمل.. مصرع مصريين وإصابة 5 فى حادث مرورى بالسعودية

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 5 أغسطس 2022 12:29 مساءً - لقى عاملين مصريين مصرعهما وأصيب خمس آخرين فى حادث مرورى مروع بالرياض بالمملكة العربية السعودية، وذلك أثناء عودتهم من العمل عن طريق العارض بحى النرجس، حيث يعملون بقطاع التشييد والبناء بمهن الحدادة والنجارة المسلحة.

وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى لوزارة القوى العاملة : إن وزير القوى العاملة محمد سعفان تلقى تقريرا عاجلا بذلك من مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بالعاصمة الرياض.

وأوضح المتحدث الرسمى أن الملحق العمالى أحمد رجائى رئيس مكتب التمثيل العمالى، أشار فى تقريره للوزير إلى أن المتوفى الأول يدعى أسامة رشاد الدسوقى خليل من أبناء محافظة الدقهلية مركز دكرنس منشية عبدالرحمن، ويبلغ من العمر 36عاما، ومتزوج ولديه ثلاثة بنات أكبرهن تبلغ من العمر 8 سنوات، وتم التواصل مع ذويه وابلاغهم تعازى وزير القوى العاملة وتوجيههم لعمل التوكيل اللازم لشحن الجثمان بناء على رغبتهم.

وأشار أحمد رجائى إلى أن المتوفى الثانى من نفس العنوان ويدعى على يبلغ من العمر 31 عاما متزوج وله بنت وحيدة، وجارى المتابعة للحصول على بياناته والتواصل مع ذويه وابلاغهم تعازى الوزير، داعين الله أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن يلهم أهلهم الصبر والسلوان، حيث أفاد أحد زملائه برغبة ذويه فى دفن الجثمان بالمملكة العربية السعودية .

كما كلف وزير القوى العاملة المكتب بالتنسيق مع القنصلية لسرعة إنهاء إجراءات شحن الجثمان الأول، فضلا عن اتخاذ كل ما يلزم للحفاظ على مستحقات المواطنين المصريين المتوفىن، وذلك فى إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية فى الخارج، وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلهم أولًا بأول.

كما أوضح الملحق العمالى أن المصابين الخمس فى الحادث بإصابات مختلفة وتم علاجهم الطوارئ بمستشفى الشميسي، وخرجوا والحمد لله، كما تم نقل أحد العمال المصابين ويدعى عماد عزمى إلى مستشفى سعود الألمان بفحصه تبين وجود كسر بعظمة الترقوة تلقى العلاج والرعاية الطبية اللازمة بطوارئ المستشفى وتم خروجه أيضاً.

كما تعرض سائق السيارة لإصابات، ولكن حالته مستقرة ولم يتم خروجه من المستشفى لحين الإدلاء بأقواله عن كيفية الحادث.

وقال رئيس مكتب العمال: إنه تم رصد الحادث وقت حدوثه بإحدى الكاميرات وظهرت فيه سيارة العمال فى طريقها وخرجت أمامها سيارة من طريق جانبى حاول السائق أن يبتعد عنها فانحرف عن الطريق واصطدم بالكثبان الرملية وانقلبت السيارة، تم نقل الجثامين والمصابين بالإسعاف الطائر(طائرة هليكوبتر) وقام بمتابعة الأحداث الملحق العمالى كريم ابو السعود والمستشار القانونى بالقنصلية خالد الهوارى.

ووجه السفير طارق المليجى القنصل العام بضرورة إنهاء إجراءات شحن الجثمان إلى مصر وإصدار تصريح الدفن للعامل الثانى، ويتابع مكتب التمثيل العمالى بالرياض بالتنسيق مع القنصلية المصرية بالرياض تقارير المرور لمتابعة حقوق ومستحقات العاملين المصريين المتوفين.