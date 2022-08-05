الشروط.. فتح باب التحويلات إلى كليات جامعة القاهرة اعتبارا من 14 أغسطس

جدة - نرمين السيد - وذلك اعتبارا من الأحد 14 أغسطس الجارى وتستمر لمدة شهر بالنسبة للفرق الأعلى، وحتى بدء الدراسة بالنسبة للطلاب المستجدين ونقل القيد وقبول المؤهلات العليا، وذلك من خلال الموقع الإلكترونى للإدارة العامة لشؤون التعليم.
وقال الدكتور محمد الخشت - فى تصريحات له اليوم الجمعة - إن التحويلات تتم فى إطار كل من النسبة التى تحددها مجالس الكليات وإمكانياتها بالنسبة لأعداد الطلاب المحولين إليها والشروط الداخلية للكليات، وتكون الأولوية فى التحويل للطلاب الحاصلين على الدرجات الأعلى، وأن يكون محل إقامتهم فى النطاق الجغرافى لجامعة القاهرة.
من جانبه، قال الدكتور جمال الشاذلى نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، إن الطلاب الراغبين فى التحويل إلى الفرق الأعلى عليهم تقديم بيان حالة دراسية من الكليات المحولين منها، وبيان بالمواد الدراسية والمحتوى الدراسى، بشرط أن لا يقل التقدير العام للطالب عن ممتاز للتحويل لكلية الهندسة وكليات المجموعة الطبية، وجيد جدا بالنسبة للكليات العملية الأخرى، وتقدير جيد للكليات النظرية، مع مراعاة الشروط التى تضعها كل كلية للتحويل طبقا لطبيعة الدراسة بها، وفرض المواد التى لم يسبق للطالب دراستها بجامعة القاهرة طبقا للوائح الكليات.
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