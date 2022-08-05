جدة - نرمين السيد - واصل مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، فى إدارة جلسات الحوار المجتمعى حول وثيقة سياسة ملكية الدولة للأسبوع السادس على التوالى، إذ خصص جلسات هذا الأسبوع للنقاش حول قطاع الصناعة فى مصر، بالاستفادة من خبرات أكثر من 80 خبيرا وممثلا عن القطاع العام والخاص.





وأوضح المركز فى بيان له اليوم، أن النقاشات تواصلت إلى عدة توصيات ومقترحات أبرزها: زيادة حوافز الاستثمار، وحماية حقوق العمالة، واحتفاظ الدولة بدورها فى الصناعات الاستراتيجية، بجانب تنفيذ سياسات الحياد الضريبى والمالى، وزيادة برامج تأهيل العمالة، ووضع خريطة صناعية للدولة، وقانون موحد للصناعة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر معلومات الوزراء يواصل إدارة جلسات الحوار المجتمعى لوثيقة سياسة الملكية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.