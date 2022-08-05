الصحة: تدريب 106 آلاف و69 طبيبا فى 28 تخصصا بجميع المنشآت

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الصحة والسكان، تدريب 106 آلاف و69 طبيبا، بالمستشفيات والوحدات والمراكز الطبية التابعة للوزارة، خلال الفترة من يناير حتى يونيو 2022 وذلك بأكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبى المهنى.





وأشار الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، إلى أن التدريبات تهدف إلى الارتقاء بمستوى الخدمة الطبية المقدمة للمرضى، وشملت تخصصات (الرعاية المركزة – الجهاز الهضمى – الطوارئ – الرمد – الأطفال وحديثى الولادة – الكلى – التوحد – الباطنة – المخ والأعصاب – نقص المناعة المكتسبة – النساء والتوليد – العظام – باثولوجى إكلينيكى – السموم – طب المسنين – الأنف والأذن – الأمراض الجلدية – الطب الرياضى – التغذية العلاجية – الأشعة التشخيصية – الأمراض الوراثية – بنوك الدم – الأمراض الصدرية – الروماتيزم والمناعة – البحث العلمى – التمريض –الصيدلة الإكلينيكية – الأسنان).

وأوضح عبدالغفار أن خدمات التدريب المقدمة للأطقم الطبية تضمنت تدريب 10 آلاف و 175 من الأطقم الطبية المهنية والإدارية، وذلك فى مجالات (تدريب المتدربين، الإدارة والقيادة، السلامة والصحة المهنية، الجودة، مكافحة العدوى، اقتصاديات الصحة) بالإضافة إلى تدريب 693 طبيبا خلال المؤتمرات التى تم تنفيذها فى أكاديمية الأميرة فاطمة.

ومن جانبه، أشار الدكتور إيهاب كمال مساعد وزير الصحة والسكان للتعليم الطبى المهنى، والمُشرف على أكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبى المهنى، إلى أن منصة التعليم الإلكترونى تضم 33 تخصصا طبيا، ويصل إجمالى الحسابات المفعلة بالمنصة إلى 22 ألفا و 81 حسابا، مضيفا أن إجمالى الفصول الدراسية بلغ 91 فصلا، إلى جانب الاختبارات المنعقدة فى الأكاديمية والتى بلغت 516 اختبارا.

وأضاف كمال أنه تم مناظرة 1199 حالة من خلال برنامج التشخيص عن بعد فى تخصصات (أطفال – نفسية – تخاطب – غدد صماء – قلب الأطفال – كلى أطفال – أورام – سموم – عناية عامة – أمراض وراثية – جراحة أطفال – حديثى الولادة جراحة – حديثى الولادة أوعية دموية – حديثى الولادة كلى – مخ وأعصاب).

وأوضح كمال أن عدد المناظرات التى أجريت فى الربع الثانى من العام الجارى، زادت إلى الضعف مقارنة بالمناظرات التى أجريت فى الربع الأول من العام.