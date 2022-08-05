قافلة طبية مجانية فى الجيزة ضمن «حياة كريمة» اليوم وغدا (صور)

جدة - نرمين السيد - تنظم محافظة الجيزة قافلة طبية بالتعاون مع مؤسسة "حياة كريمة" بالوحدة الصحية بقرية أبو غالب بمركز ومدينة منشأة القناطر، اليوم الجمعة وغدا السبت وتستمر من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 3 عصرا.







وتشمل القافلة الطبية التخصصات الآتية: "باطنة، أطفال، جلدية، مسالك بولية، أسنان، نساء وتنظيم الأسرة، معامل وتحاليل مجانية، اكتشاف مبكر للضغط والسكر، تثقيف صحى"، ويكون الكشف والعلاج مجانى، ويتم تحويل الحالات التى تستدعى إلى أقرب مستشفى للعلاج على نفقة الدولة.

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