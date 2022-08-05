وزير التعليم العالى: بدء الدراسة فى 11 كلية بجامعة بنى سويف الأهلية

تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بزيادة عدد الجامعات الأهلية فى منظومة التعليم العالى، وتوفير الدعم المالى اللازم لإنشاء هذه الجامعات وتجهيزها بأحدث الإمكانات، مع تركيز الدراسة بها على العلوم الحديثة والتخصصات العلمية المتطورة التى تؤهل الشباب لسوق العمل الراهن سواء داخل مصر أو خارجها.
وصرح عادل عبدالغفار المُستشار الإعلامى والمُتحدث الرسمى لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، أن التقرير أوضح جاهزية جامعة بنى سويف الأهلية لبدء الدراسة فى العام الدراسى الجديد 2022/ 2023، وذلك بعدد 11 كلية جديدة، حيث تقدم كلية الطب والجراحة برنامج (الطب والجراحة)، وتقدم كلية طب الفم والأسنان (برنامج طب وجراحة الفم والأسنان)، وتقدم كلية العلاج الطبيعى برنامج (العلاج الطبيعى)، وتقدم كلية الهندسة برامج (الطاقة الجديدة والمُستدامة، والتصميم المعمارى والعمارة الرقمية)، وكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى وتقدم برامج (الذكاء الاصطناعى وعلوم البيانات، وهندسة الأمن السيبرانى، والمعلوماتية الطبية)، وتقدم كلية العلوم وتقدم برنامج (علوم المواد وتكنولوجيا النانو).
وتقدم كلية الإعلام وتقدم برنامج (الإنتاج التليفزيونى والسينمائى)، وتقدم كلية التجارة (برنامج نظم ومعلومات الأعمال)، وتقدم كلية الآداب برامج (علم النفس الإكلينيكى، والمساحة والخرائط ونظم المعلومات)، وتقدم كلية التمريض (برنامج التمريض)، وتقدم كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء (برنامج العلوم التطبيقية للفضاء والملاحة).
وأضاف المُتحدث الرسمى، أن جامعة بنى سويف الأهلية تقع على مساحة 42 فدانًا، وبتكلفة تقديرية بلغت فى مرحلتها الأولى 3 مليار جنيه، كما تم الانتهاء من أعمال المبانى الرئيسية، والانتهاء من التشطيبات الداخلية
وأضاف المُتحدث الرسمى، أن مشروعات الجامعات الأهلية الجديدة يتم تنفيذها وفقًا لنظم الجامعات الذكية، من حيث توفير التجهيزات الفنية، وتضم عددًا من المبانى الإدارية، والأكاديمية الخاصة بالقطاعات (الطبية، والهندسية، والعلوم الإنسانية)، ومبانى المعامل والورش، وسكنًا للطلاب والطالبات، والساحات الأكاديمية والإدارية، والمناطق الترفيهية والرياضية، مشيرًا إلى مراعاة الاحتياجات الإنشائية اللازمة لتقديم تعليم مُتميز، وتوفير التجهيزات المُناسبة للبرامج الدراسية الحديثة التى تقدمها تلك الجامعات.
هذا، وسوف تُعلن جامعة بنى سويف الأهلية عن البرامج الدراسية الأخرى التى ستقدمها خلال الفترة القادمة.
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