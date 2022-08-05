أمطار رعدية.. الأرصاد تكشف عن ظواهر جوية وكتل هوائية تضرب مصر

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الهيئة خلال صفحتها الرسمية على موقع "فيس بوك"، أن الأمطار نتيجة الموجات الشرقية التى يصاحبها كتل هوائية حارة ورطبة فى طبقات الجو العليا، كما يرافقها رطوبة عالية على السطح، حيث أن كل هذه العوامل تعمل على توافر فرصة لسقوط الأمطار على المناطق المذكورة، لافتة إلى أن فرص سقوط الأمطار قائمة لعدة أيام كما يصاحبها نشاط للرياح قد تكون مثيرة للرمال والأتربة.

وأشارت الهيئة، إلى أن هذه الموجات ليست من سمات فصل الصيف ولكن تكررت فى بعض الأعوام السابقة ولكن على فترات متباعدة، ويظل الطقس مشمس مع أجواء حارة على شمال البلاد (القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد) نهارا معتدل رطب ليلا.

طقس الجمعة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الجمعة، طقس حار رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، شديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب البلاد، بينما يسود طقس مائل للحرارة رطب ليلًا على معظم الأنحاء، معتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية.

وعن الظواهر الجوية تتكون شبورة مائية خفيفة فى الصباح الباكر على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة، وتنشط رياح على مناطق من الوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة، وفرص لسقوط أمطار خفيفة قد تكون رعدية أحيانًا على (حلايب -شلاتين - مناطق من جنوب سيناء) قد يصاحب ذلك أتربة ورمال مثارة على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية إلى جنوبية شرقية.

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 35 25

الإسكندرية 30 24

وادى النطرون 35 24

طنطا 34 25

شبين الكوم 35 24

دمنهور 34 24

بلطيم 30 25