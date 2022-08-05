الجيزة: انتهاء تبطين وتأهيل 311 كيلومتر ترع بتكلفة مليار جنيه

جدة - نرمين السيد - أكد أحمد راشد محافظ الجيزة، أهمية المشروع القومى لتأهيل وتبطين الترع والذى يتم تنفيذه وفقا لتوجيهات القيادة السياسية، لترشيد استخدام الموارد المائية كأحد محاور الاستراتيجية القومية للموارد المائية وتعظيم الاستفادة منها والحد من فواقد شبكات الترع بما يساهم فى تحقيق نقلة حضارية وتحسين البيئة ورفع معيشة المواطنين فى إطار مبادرة حياة كريمة، فضلاً عن الحفاظ على ترشيد المياه والمساهمة فى زيادة الإنتاجية الزراعية.





وقال محافظ الجيزة، وفقا لبيان صحفى، إن أعمال المشروع القومى لتبطين الترع بقرى ومدن المحافظة تسير بخطوات متقدمة، حيث أنه من المستهدف تبطين 608 كيلومترات قبل نهاية عام 2024 بإجمالى تكلفة 2,43 مليار جنيه، لافتا إلى أنه تم الانتهاء من تبطين 311,3 كيلومتر من الترع بتكلفة تصل إلى 1,012 مليار جنيه وجارٍ العمل فى 65 ترعة فى قرى المحافظة بطول 89 كيلومتر.

وأضاف أحمد راشد، أنه يتابع الأعمال الجارية فى استكمال تبطين وتأهيل الترع بمراكز المحافظة، تنفيذا للمشروع القومى، والتكليفات العامة للدولة وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بسرعة الانتهاء من المشروع القومى، لتأهيل وتبطين وتغطية البنية المائية التحتية لمصر لترشيد الفاقد من المياه، مؤكداً أنه تم الانتهاء من 58 ترعة وجارٍ استكمال بقية أعمال التبطين لترع أخرى .

وأكد محافظ الجيزة، أن أعمال تبطين الترع تحمى جسور الترع والطرق من الانهيارات للحفاظ على المال العام وتحسين الخدمات للمواطنين حيث تخدم المشروعات أكثر من 100 ألف مواطن إلى جانب تحويل بعض العشوائيات إلى مناطق حضارية وجمالية فضلاً عن الحفاظ على البيئة والصحة العامة للمواطنين، مشيراً إلى أهمية مشروع تبطين الترع والمصارف التى تتفرع من نهر النيل والذى يهدف إلى تقليل الفاقد من المياه ووصولها إلى نهايات الترع التى كانت تعانى من ضعف المياه، مشدداً على ضرورة مراعاة الاشتراطات الفنية فى التنفيذ والمتابعة المستمرة للأعمال التى يجرى تنفيذها بقرى ومراكز المحافظة.

وناشد أحمد راشد المواطنين بعدم إلقاء القمامة والمخلفات فى المجارى المائية "الترع والمصارف" التى تقطع مسافات طويلة من الكيلومترات داخل المحافظة وتعد بعد تبطينها وتطويرها من المتنفسات الطبيعية فى المحافظة وذلك تثمينا للمجهودات الكبيرة التى تقوم بها الدولة فى هذا الشأن متمثلة فى المشروع القومى لتبطين الترع حفاظا على مواردنا المائية والذى يأتى ضمن مبادرة "حياة كريمة" التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين بالقرى على مستوى الجمهورية.

كما كلف محافظ الجيزة، رؤساء المراكز والمدن بضرورة المتابعة الميدانية والمرور لتلافى أى مشاكل من هذا القبيل والتنسيق مع قطاع الرى لرفع أى مخلفات من المجارى المائية وعدم السماح بوجود الرتش على الجسور وذلك بصفة دورية.