وزير الرى: الإعداد لتنفيذ حملة نظافة كبرى من المخلفات بطول نهر النيل

جدة - نرمين السيد - عقد الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، اجتماعا مع المهندس علاء خالد رئيس قطاع حماية وتطوير نهر النيل وفرعيه؛ لمتابعة الإعداد لتنفيذ حملة نظافة كبرى من المخلفات بطول مجرى نهر النيل فى يوم 17 سبتمبر القادم بالتزامن مع الاحتفال بـ "اليوم العالمى للنظافة".





فى إطار الاستعدادات الجارية لعقد أسبوع القاهرة الخامس للمياه والإعداد لفعاليات المياه خلال مؤتمر المناخ القادم COP27.

وصرح الدكتور عبد العاطى، بأن هذه الحملة الكبرى تهدف لحماية نهر النيل من التلوث والمخلفات البلاستيكية، والحفاظ على التنوع البيولوجى المائى، ورفع الوعى البيئى بمخاطر تلوث المياه.

وأضاف أنه من المنتظر تسجيل هذه الحملة الكبرى لنظافة مجرى نهر النيل فى "موسوعة جينيس" باعتبارها الحملة الأطول على الإطلاق على مستوى العالم، وتُعد فرصة متميزة باعتبارها أطول حملة نظافة من حيث الكيلومترات، وبمشاركة أكبر عدد من المشاركين وإزالة أكبر كمية متوقعة من المخلفات.

وأوضح أن وزارة الموارد المائية والرى ستقوم بتحديد أماكن انطلاق الحملات فى نهر النيل، وتوفير المعدات اللازمة لحملة النظافة، مع قيام الأجهزة المحلية بالمحافظات المختلفة بنقل المخلفات التى سيتم تجميعها للمدافن الصحية ومواقع تدوير المخلفات الصلبة، حيث من المنتظر مشاركة (16) محافظة ذات واجهة نيلية فى فعاليات هذه الحملة هى محافظات (القاهرة – الجيزة – القليوبية – الدقهلية –دمياط – الغربية – المنوفية – كفر الشيخ - البحيرة – بنى سويف – المنيا – أسيوط – سوهاج – قنا – الأقصر – أسوان).

ويتم تنفيذ هذه الحملة تحت رعاية وزارة الموارد المائية والرى ووزارة التنمية المحلية ومؤسسة شباب بتحب مصر وأحد الشركات الخاصة وعدد من المنظمات الدولية المعنية.

الجدير بالذكر أن "اليوم العالمى للنظافة" هو أكبر نشاط مدنى لإزالة المخالفات فى العالم ليوم واحد، يشارك فيه أكثر من 191 دولة.