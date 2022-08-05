«الهجرة» تُعيد الطفل سليم المصاب بضمور العضلات من السعودية لعلاجه بمصر

جدة - نرمين السيد - تقلع من مطار الرياض بالسعودية، فى تمام الخامسة والنصف عصر اليوم الجمعة، طائرة مجهزة طبيا لنقل الطفل المصرى "سليم" البالغ من العمر 3 أشهر، ومصاب بمرض الضمور العضلى الشوكى.





يأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بالمتابعة المستمرة لاستفسارات ومشكلات المصريين بالخارج، واستمرارا لمتابعة السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، بالتنسيق مع القائم بأعمال وزير الصحة، والدكتور على جمعة، رئيس مجلس إدارة جمعية "مصر الخير".

حيث من المقرر أن تصل إلى مطار القاهرة الدولى على رحلة رقم 967، لاستكمال رعاية الطفل فى مصر بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير.

وثمنت وزيرة الهجرة حرص القائم بأعمال وزير الصحة، وفريق عمل الوزارة، على توفير مكان لعلاج الطفل "سليم" بمستشفى الطفل، وكذلك وتوفير سيارة إسعاف لنقله من المطار فور وصوله، وتجهيز فريق طبى لمتابعة الحالة.

وقالت السفيرة نبيلة مكرم إنه تم التنسيق مع الجهات المعنية استجابة لاستغاثة أولياء أمر الطفل بنقله إلى مصر لتلقى العلاج المناسب وتوفير الرعاية الطبية اللازمة له.

وأضافت أنه فور تلقى الاستغاثة من والديه الذين رزقا بطفلهما الأول بعد 10 سنوات من الزواج بدون إنجاب وتفاجئا قبيل عيد الأضحى بحالته الصحية، وعلى الفور قامت وزارة الهجرة بالتواصل مع الأطباء والفريق العلاجى الخاص بالطفل للوقوف على حالته وما تستلزمه الحالة لنقله إلى مصر، مؤكدة أن مصر دائما فى صف أبنائها فى كل مكان حول العالم.