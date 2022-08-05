اختبار المتقدمين لعضوية المقارئ القرآنية بشمال سيناء

جدة - نرمين السيد - أعلنت مديرية أوقاف شمال سيناء، عن اختبار المتقدمين لعضوية المقارئ القرآنية من الناجحين بالتصفية الأولية التى تمت بإدارات الأوقاف الفرعية، اعتبارًا من غد السبت ولمدة 3 أيام.





وأكدت المديرية فى بيان اليوم الجمعة، على اختبار 51 إماما و8 خطباء بالمكافأة، و11 من أصحاب الصوت الحسن. وأشارت المديرية إلى أن الاختبارات تجرى فى قسم شؤون القرآن الكريم بإدارة الدعوة بمديرية أوقاف شمال سيناء، فى مسجد النصر بالعريش، وشددت المديرية على الممتحنين بإحضار صورة شخصية حديثة وصورة من بطاقة الرقم القومى.

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