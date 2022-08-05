إزاله 33 حالة تعد على الأراضى الزراعية بالغربية

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، إن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة أزالت 33 حالة تعد على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بالتصدى بكل حزم لأية تعديات.





وأضاف المحافظ فى تصريح اليوم الجمعة أنه لا تهاون مع إزالة أى تعديات على أملاك الدولة أو محاولة البناء على الأراضى الزراعية، مشيرا إلى إزالة 22 حاله تعد بقرى مركز ومدينه المحلة الكبرى وطنطا وكفر الزيات وقطور وزفتى.

وأكد رحمى، أن المحافظة مستمرة فى استرداد حق الشعب وردع المخالفين، موجها باستمرار حملات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة ومنع أى تعديات عليها مع الإيقاف الفورى لكافة أشكال البناء المخالف.