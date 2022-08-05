قطع الكهرباء عن هذه الأماكن بكفر الشيخ غدا  

جدة - نرمين السيد - أعلنت شركة كهرباء كفر الشيخ، فصل التيار الكهربائى عن عدد من المغذيات بمراكزى مطوبس وقلين، لأعمال الصيانة، غدا السبت، من الساعة التاسعة والربع صباحاً حتى الساعة الثانية بعد الظهر.





وأشارت الشركة - فى بيان اليوم الجمعة، إلى فصل التيار الكهربائى عن مغذى منشأة الصف شرق كفر الشيخ، كما تتأثر بعملية فصل التيار قرية منشأة الصفا وتوابعها، ومغذى كفر مجر وومغذى المحكمة بدسوق، فيما تتأثر قرية كفر مجر، وأحياء ومناطق المحكمة ومنطقة جمال عبدالناصر، والشريف، ومنطقة مزلقان فوه. كما سيتم فصل التيار الكهربائى عن مغذى الحدادى بسيدى سالم، وقرية الحدادى وتوابعها، ومغذى أبو بدوى ببيلا، و قرية أبو بدوى وتوابعها، مغذى شمشيرة بفوه، قرية شمسيرة وتوابعها، ومغذى الكفر الشرقى بالحامول، وقرية الكفر الشرقى وتوابعها ومحطة مياه أبو عرفة. وأضافت أنه سيتم فصل التيار عن مغذيات القنى والساحل ومعدية رشيد بمطوبس ضمن مبادرة "حياة كريمة" لتغيير الموصلات وزرع أعمدة وتغيير وصلات.

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