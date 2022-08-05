توجيهات الرئيس بدعم مصروفات طلاب الجامعات الأهلية.. صحف القاهرة

جدة - نرمين السيد - وفى التفاصيل، أفردت صحف (الأهرام) و(الأخبار) و(الجمهورية) و(المصرى اليوم) صفحاتها الرئيسية والداخلية لنقل وقائع الاجتماع الذى عقده الرئيس السيسى مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، ووزير التعليم العالى والبحث العلمى والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، والدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية.

ونقلت الصحف توجيهات الرئيس السيسى بأن يتم دعم مصاريف التقدم للطلاب الجدد للالتحاق بالجامعات الأهلية الحكومية، بتحمل الدولة نسبة من تلك المصاريف مع الاستمرار فى تقديم المنح المجانية للمتفوقين، كما وجه ببلورة حزم تحفيزية للأطباء وتطوير منظومة مالية من شأنها الارتقاء بدخل الطبيب وتحسين بيئة العمل الخاصة به، ولاسيما فى التخصصات النادرة، مع منح امتيازات خاصة للأطباء فى المحافظات النائية، وكذلك تعديل منظومة تكليف الأطباء بالكامل.

وأضافت الصحف أن الاجتماع استعرض نتائج تطبيق المبادرات الرئاسية المختلفة فى إطار جهود الدولة للارتقاء بالصحة العامة، وذلك تحت مظلة «100 مليون صحة»، خاصة ما يتعلق بعلاج فيروس «سى»، ودعم صحة المرأة المصرية، والقضاء على قوائم انتظار الحالات الحرجة، والتى تم من خلالها إجراء مليون و200 ألف جراحة فى التخصصات الدقيقة والعاجلة، بتكلفة إجمالية بلغت حتى الآن 11 مليارا و600 مليون جنيه، من خلال 477 مستشفى على مستوى محافظات الجمهورية، حيث وجه الرئيس بزيادة الموارد المالية لدعم المبادرة بمقدار 600 مليون جنيه، بما يسهم فى رفع المعاناة عن المرضى من المواطنين.

إلى ذلك، ذكرت صحيفة (الأهرام) أن الهيئة العامة للاستعلامات تطلق منصة إخبارية من موقعها على شبكة الإنترنت خاصة ‬‎بمؤتمر التغيرات المناخية «كوب 27» الذى سيعقد فى شرم الشيخ نوفمبر المقبل، بخمس لغات هى العربية والإنجليزية والفرنسية والأسبانية والصينية‫.‬

‎وأضافت الصحيفة أن ذلك يأتى فى إطار حرص الكاتب الصحفى ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، على مساهمة الهيئة كإحدى المؤسسات الرسمية التى تعكس اهتمام الدولة بقضية التغيرات المناخية، والمساهمة فى زيادة الوعى البيئى والمناخى لدى الرأى العام المحلى والدولى، وإبراز الجهود التى قطعتها مصر ومؤسسات الدولة العديدة.

وفى سياق متصل، أوردت (الأهرام) أن وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، ناقشت تحديات وآليات تنفيذ التمويل المناخى فى إفريقيا، وذلك خلال مشاركتها فى أولى الجلسات الحوارية الافتراضية التى ينظمها المركز المصرى للدراسات الاقتصادية، لصياغة موقف إفريقى موحد فى مؤتمر المناخ )(COP27).

إلى ذلك، نقلت صحيفة (الجمهورية) تأكيد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، أن مختلف أجهزة الدولة تقوم بجهود كبيرة فى التعامل مع التحديات التى تفرضها الأزمة العالمية الحالية، وكذا تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، وأن تلك الجهود تتضمن العديد من المحاور، فمنها ما يتعلق بالنواحى الاقتصادية، والاجتماعية، وكذا ما يتعلق بملف الأمن الغذائى.

ونسبت الصحيفة إلى مدبولى إيضاحه - خلال رئاسته أمس اجتماع مجلس الوزراء، بمقر الحكومة فى مدينة العلمين الجديدة؛ لمناقشة عدد من الموضوعات والملفات المهمة - أن ما يتم تنفيذه من إجراءات وخطوات فى هذا الصدد، إنما يستهدف فى المقام الأول التخفيف من حدة هذه التحديات والتداعيات عن كاهل المواطن المصرى، والاستمرار فى تأمين مختلف احتياجاته من السلع الضرورية، وذلك تنفيذا للتوجيهات المستمرة للرئيس عبدالفتاح السيسى، فى هذا الصدد.

ولفتت إلى أن رئيس الوزراء شدد على أنه فى ظل ما يشهده العالم من أزمة فى مصادر الطاقة المختلفة؛ ارتباطا بالأزمة الروسية الأوكرانية، فإن ذلك "يستوجب علينا تطبيق خطة متكاملة لترشيد استهلاك الطاقة بمختلف أنواعها، سواء ما يتعلق منها بالكهرباء، أو الغاز الطبيعى، بحيث تتضمن تلك الخطة آليات وأسلوب الترشيد؛ بما يضمن استدامة هذه المصادر فى ظل الظروف العالمية الحالية".

وفى شأن آخر تناوله اجتماع مجلس الوزراء بالعلمين، أوردت (الجمهورية) أن مدبولى تطرق، خلال الاجتماع، إلى اللقاء الذى عقد أمس مع وزيرى الخارجية والبيئة لمتابعة التحضيرات الخاصة باستضافة مصر للدورة الـ 27 لمـؤتـمـر الـدول الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية الذى تستضيفه مدينة شرم الشيخ نوفمبر المقبل، مؤكداً أن الحكومة تعمل على قدم وساق حتى يخرج تنظيم هذا المؤتمر بمستوى عالمى، خاصة أن المؤشرات تؤكد أن حجم الإقبال لحضور هذا الحدث المهم سيكون كبيراً.



وفى نشاط حكومى ثان، أوردت صحيفة (الأخبار) أن رئيس الـوزراء شهدت أمس توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التضامن الاجتماعى، وصندوق الإسكان الاجتماعى ودعـم التمويل الـعـقـارى، بشأن توفير وحدات سكنية لأسر ضحايا ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية من المدنيين.

ونقلت الصحيفة قول وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور عاصم الجزار - عقب التوقيع - إن توقيع البروتوكول يأتى فى إطار اضطلاع صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى بمهامه فى توفير وحدات سكنية للمواطنين تحقيقا لأهداف الاستقرار والعدالة الاجتماعية وتلبية المقاصد التى أنشئ من أجلها الصندوق وفقاً لأحكام القانون رقم 93 لسنة 2018، وفى إطار دوره الاجتماعى فى المساهمة فى تكريم أسر ضحايا ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية من المدنيين بتخصيص وحدات سكنية لهم بنظام التمويل العقارى، أو بأى من طرق البيع الأخرى.

عسكريا، أوردت صحيفة (الجمهورية) أنه فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على دعم المجتمع المدنى ورفع معدلات الأداء لمجابهة الأزمات والكوارث بالمحافظات، نظمت قوات الدفاع الشعبى والعسكرى مشروعين للتدريب العملى المـشـتـرك لإدارة الأزمـات والكوارث بكل من محافظتى الوادى الجديد وبورسعيد» بكافة أجهزتهما التنفيذية.

ولفتت الصحيفة إلى أن التدريب المشترك بدأ بعرض تقارير مديرى الأجهزة التنفيذية بالمحافظتين للوقوف على مدى جاهزيتهما واستعداداتهما بما لديهما من إمكانيات لمجابهة المواقف الطارئة من خلال فرض بعض السيناريوهات المختلفة والمحتمل حدوثها أو مواجهتها فى ظل الظروف الراهنة، ودراسة ما تم من أزمات فى بعض المحافظات خلال الفترة السابقة لمجابهة الأزمات المماثلة من خلال الإستغلال الأمثل لموارد محافظتی الوادى الجديد وبورسعيد، والمحافظات المجاورة طبقا للتنسيقات المتفق عليها.

وأشارت إلى أنه جرى المرور على اصطفاف المعدات والمركبات الخاصة بالمحافظتين وتنفيذ طـابـور سير للمعدات والمركبات لمسافة 10 كم وكذا المرور على معسكر الإيواء العاجل ومستشفى العزل الميدانى للتأكد من صلاحيتهما الفنية ومدى جاهزيتهما.

وفى الشأن التعليمى، ذكرت صحيفة (الأخبار) أن وزيرى التربية والتعليم الدكتور طارق شوقى، والتعليم العالى، عقدا اجتماعا لمناقشة المؤشرات الأولية لنتائج الثانوية العامة بشعبتيها (العلمية والأدبية)، وذلك قبل ساعات من إعلانها رسميا.

وأفادت الصحيفة بأن الوزيرين ناقشا استعدادات وزارة التعليم العالى لبدء تنسيق الجامعات والمعاهد، وفرض التعليم العالى المتاحة هذا العام لخريجى شهادة الثانوية العامة والشهادات المعادلة العربية والأجنبية، والشهادات الفنية.

وأشارت إلى شوقى استعرض - خلال الاجتماع - المؤشرات الأولية لنتائج الثانوية العامة بشعبتيها العلمية والأدبية .

وفى الشأن الصحى، نقلت صحيفة (الأخبار) تأكيد الدكتور نعيمة القصير مدير منظمة الصحة العالمية بالقاهرة أن مصر استعدت من البداية لمرض جدرى القرود المنتشر حاليا حيث كانت من أوائل الدول التى دعمتها المنظمة بعينات التشخيص والكواشف وتم توفيرها وتحركت مصر بسرعة وقامت بتدريب العاملين فى المجال الطبى على استخدام وسائل التشخيص والـكـواشـف وتوعية المجتمع من جانب آخر بخطورة المرض.

ولفتت الصحيفة إلى قول نعيمة القصير إن المنظمة رفعت سقف الاستعداد لفيروس جدرى القرود، ولم تنتظر حتى تفشى المرض الذى ينتشر حتى الآن فى 75 دولة، بالإضافة إلى أن المرض خرج من موطنه الأصلى فى إفريقيا وانتقل إلى دول أوربية كثيرة مما جعل المنظمة تتخذ الإجراءات لمنع زيادة الحالات.. وأشارت إلى أن هناك 3 لقاحات لمرض جدرى القرود لكن بكميات قليلة على مستوى العالم ويجب الالتزام بالنظافة الشخصية والممارسات والسلوكيات الصحية السليمة لمنع انتشار ذلك الفيروس ويجب ألا نعطى أى وصمة أو تمييز للمصابين بهذا المرض.

وتابعت: إن إجراءات المنظمة فى إعلان مصر خالية من «فيروس سي» بدأت بعد أن عالجت 4.5 مليون مواطن وفحصت 62.5 مليون شخص، كما شاركت مصر فى المبادرة الأولية للإشهار وتوثيق تجربتها لإعلانها خالية من الفيروس مع سبع دول أخرى منها باكستان، مضيفة أن التجربة المصرية فى علاج الفيروس ناجحة وتقوم المنظمة حاليا بالتحقق من التجربة المصرية والمنهجية العلمية لها وسيأتى فريق من المنظمة الى مصر فى وقت قريب للتحقق من المعلومات ميدانيا.

اقتصاديا، سلطت صحيفة (الجمهورية) الضوء على حضور رئيس الوزراء مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وشركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية «إى فاينانس» بشأن إدارة المراكز التكنولوجية للخدمات الحكومية (خدمات مصر).

ونقلت الصحيفة عن وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد تأكيدها أن هذا الاتفاق يأتى فى إطار استراتيجية الدولة نحو تطوير الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين فى ضوء أهداف (رؤية مصر 2030)، التى مـن شأنها الارتقاء بحياة المواطن، وتنفيذا لتكليفات الرئيس عبـد الفتاح السيسى، بالتوسع فى إنشاء مراكز خدمات مصر، التى تقدم الخدمات الحكومية للمواطنين عبر مراكز تكنولوجية تحمل اسم «خدمات مصر» فى جميع المحافظات، وفقاً لنفس الآلية والعلامة والصفة المميزة لخدمات مصر.

وفى قطاع الطيران المدنى، ذكرت صحيفة (المصرى اليوم) أن مطار القاهرة الدولى تصدر قائمة المجلس الدولى للمطارات «ACI» لأول عشرة مطارات إفريقية من حيث حجم حركة الركاب فى عام ۲۰۲۱، بينما جاء فى المركز الثانى فى حركة شحن البضائع، وحصل مطار الغردقة على المركز الخامس، وجاء مطار شرم الشيخ فى المركز الثامن ضمن أول عشرة مطارات إفريقية من حيث عدد الركاب.

ونقلت الصحيفة عن وزير الطيران المدنى الطيار محمد منار قوله إن نجاح 11 مطارا مصريا فى الحصول على شهادة السفر الصحى الآمن وتجديدها من المجلس الدولى للمطارات؛ يعد نجاحًا كبيرًا عزز الثقة فى منظومة الإجراءات المطبقة بالمطارات المصرية، ما أسهم فى تدفق الحركة الجوية والسياحية إلى مصر.

فى حين أبرزت صحيفة (الشروق) نبأ ارتفاع مؤشرات البورصة بنهاية تعاملات أمس، حيث صعد مؤشر (إيجى أكس 30) بنسبة 28ر5 %؛ ليغلق عند 10043 نقطة، كما ارتفع مؤشر (ایجی اکس 100) بنسبة 18ر3 %؛ ليغلق عند 2835 نقطة.

وذكرت الصحيفة أنه على صعيد الأسواق العالمية، تباين أداء الأسهم الأوروبية فى مستهل تعاملات أمس الخميس، حيث استقر مؤشر «ستوكس يوروب 600» عند 438 نقطة، كما استقر «فوتسي» البريطانى عند 7444 نقطة، بينما ارتفع مؤشر «داكس» الألمانى 57. 0٪ عند 13666 نقطة، وزاد مؤشر «كاك» الفرنسى 0.43% عند 6500 نقطة وفى نهاية تداولات جلسة الأربعاء، صعد مؤشر «داو جونز» الصناعى بنسبة 1.3% مسجلا 32.812 ألف نقطة، كما ارتفع «S&P 500» بنحو 1.6% عند 4155 نقطة، وزاد «ناسداك» بنسبة 2.6٪ ليسجل 12,668 ألف نقطة.