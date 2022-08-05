تمويل 209 مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر باستثمارات 2.4 مليون جنيه

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة التنمية المحلية تبنيها خطة عمل طموحة وهادفة لصندوق التنمية المحلية التابع لها لتقديم قروض ميسرة للمرأة والشباب وكل أفراد الأسرة بمختلف المحافظات، للمساهمة فى خفض البطالة، وسد احتياجات السوق المحلية، وتحسين جودة وزيادة المعروض من بعض المنتجات فى السوق المصرية.





وأوضح محمود شعراوى وزير التنمية المحلية أن صندوق التنمية المحلية بدء تنفيذ خطته للعام المالى الجديد 2022 /2023، ووافق فى أولى اجتماعاته على تمويل 209 مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر فى 13 محافظة، بتمويل يبلغ 2.4 مليون جنيه، منها 2 مليون جنيه وفرها الصندوق للمستفيدين كقروض، و385 ألف جنيه مشاركة من المستفيدين فى تنفيذ المشروعات، لافتا إلى أن مشروعات الصندوق تنوعت ما بين الإنتاج الحيوانى والداجنى ومنافذ بيع المواد الغذائية والملابس والمفروشات وبيع أعلاف وأسمدة وغلال ولحوم بيضاء وصناعات بيئية ومنزلية ومنتجات ألبان وعسل نحل ومنتجاته.

وذكر شعراوى أن محافظة أسوان احتلت المركز الأول بين المحافظات المستفيدة من قروض الصندوق بتنفيذ 159 مشروعا، مشيرا إلى أهمية دور الصندوق فى تمويل العديد من المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بنسبة تتوافق مع طبيعتها لسكان القرى والمحافظات، وتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية وتحسين مستوى المعيشة، ومساعدة الشباب ليخلق لنفسه طريق حياته المهنية، خصوصا من يملك أفكار مميزة ويعمل على تطويرها باستمرار ولا يحتاج رأسمال كبير.



وقال الوزير إن قروض صندوق التنمية المحلية تصب فى صالح توفير حياة كريمة للمواطنين تزامنا مع الجهود التى تبذلها الدولة فى هذا الشأن، لافتا إلى أن صندوق التنمية المحلية يدعم جهود تعزيز قدرات المرأة وتمكينها اقتصاديا فى كل محافظات مصر خاصة المعيلة بالريف المصرى، لتتجاوز نسبة المشروعات التى تمت الموافقة عليها للمرأة 74.6 %، وبلغت النسبة 100% فى الجيزة والإسماعيلية والدقهلية وسوهاج وشمال سيناء وكفر الشيخ، مشيرا إلى الصندوق يتبنى مساعدتهن فى إجراء دراسات الجدوى لمشروعاتهن وتسويق منتجاتهن اليدوية والحرفية والتراثية من خلال المنصة الإلكترونية أيادى مصر تماشيا مع أهمية التسويق الإلكترونى فى زيادة نسبة مبيعاتهن للمنتجات وفتح أسواق جديدة لهن لاسيما خلال فترات الصعوبات لما يشهده العالم من تبعات جائحة كورونا والتحديات الاقتصادية.

وأضاف شعراوى، أن تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر يعد أمرا ضروريا لتعزيز الاقتصاد الوطنى، كما تعتبر الشركات الصغيرة من محركات النمو بل وتعتبر العمود الفقرى للتوسع الاقتصادى وتحقيق التنمية المستدامة بالمحافظات، مشيرا الى انه تم توجيه خطة عمل الصندوق للعام المالى الجديد لتحقيق التكامل مع المبادرة التى تبناها رئيس الجمهورية "حياة كريمة" للعمل على توفير فرص عمل بقرى المبادرة وتحسين مستوى معيشة الافراد ودعمهم فى إقامة مشروعات تحقق لهم دخلا ثابتا.