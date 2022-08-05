مندوب مصر بالأمم المتحدة: أى خفض للمخاطر النووية ليس بديلا عن نزع أسلحتها

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك فى بيان مصر الوطنى أمام اللجنة الرئيسية الأولى المعنية بنزع السلاح النووى بمؤتمر المراجعة العاشر لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، الذى يعقد خلال الفترة من 1 - 26 أغسطس الجارى فى نيويورك

وذكرت بعثة مصر الدائمة بالأمم المتحدة فى بيان على صفحتها على موقع "فيسبوك" أن المندوب الدائم نوه بما نشهده من تطورات خطيرة بتكوين تحالفات أمنية جديدة تهدد بشكل مباشر منظومة عدم الانتشار النووى وسيكون لها تأثير سلبى على جهود نزع السلاح النووى، وسياسة ازدواجية المعايير التى تتبعها بعض الدول فى هذا الصدد خصوصا مع عدم السعى لتحقيق عالمية المعاهدة.

وأضاف أن الطرح الذى تدفع به بعض الدول النووية، والقائم على أن البيئة الأمنية والأوضاع السياسية الدولية غير مواتية للمضى قدما فى الإزالة الكاملة للسلاح النووى، يمثل فى تقدير مصر منطقا مغلوطا وغير مقنع، فضلا عن أن نزع السلاح النووى هو فى الأساس التزام قانونى لا يجب أن يرتبط الوفاء به بتقديرات أو مواءمات سياسية.

وأوضح مندوب مصر الدائم أن هناك تفرقة واضحة بين التعامل مع الأسلحة الكيميائية والأسلحة البيولوجية من جانب والأسلحة النووية من جانب آخر، وهو الأمر الذى يؤثر على مصداقية المنظومة بأكملها ويقلل من فاعليتها، بجانب تناول تنامى إدراك المجتمع الدولى للآثار الإنسانية الخطيرة للأسلحة النووية، وهو ما ساهم فى التوصل إلى معاهدة حظر الأسلحة النووية.

وأكد أن أى إجراءات لخفض المخاطر النووية لا يجب أن تكون بديلا عن نزع الأسلحة النووية، وأهمية تشجيع إنشاء المناطق الخالية من الأسلحة النووية لاسيما فى منطقة الشرق الأوسط، تنفيذا لقرار مؤتمر المراجعة والتمديد للمعاهدة عام 1995.