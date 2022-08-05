حالة الطقس اليوم الجمعة 5 أغسطس 2022 ودرجات الحرارة المتوقعة

جدة - نرمين السيد - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الجمعة طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، شديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب البلاد.





بينما يسود طقس مائل للحرارة رطب ليلا على معظم الأنحاء، معتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية.

وعن الظواهر الجوية تتكون شبورة مائية خفيفة فى الصباح الباكر على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القنا، وتنشط رياح على مناطق من الوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة، وفرص لسقوط أمطار خفيفة قد تكون رعدية أحيانا على (حلايب -شلاتين - مناطق من جنوب سيناء) قد يصاحب ذلك أتربة ورمال مثارة على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية إلى جنوبية شرقية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 35 25

الإسكندرية 30 24

وادى النطرون 35 24

طنطا 34 25

شبين الكوم 35 24

دمنهور 34 24

بلطيم 30 25

مطروح 30 24

السلوم 31 20

سيوة 35 23

بورسعيد 32 25

دمياط 33 25

الزقازيق 35 25

المنصورة 35 25

الإسماعيلية 36 24

السويس 35 24

العريش 32 24

رفح 32 24

رأس سدر 39 26

نخل 38 21

نويبع 39 27

طابا 38 27

كاترين 34 19

الطور 36 26

شرم الشيخ 41 29

الغردقة 39 28

مرسى علم 40 28

الفيوم 37 24

بنى سويف 37 24

المنيا 38 23

أسيوط 37 23

سوهاج 39 25

قنا 42 27

الأقصر 42 28

أسوان 43 29

إدفو 43 28

أبوسمبل 42 28

الوادى الجديد 43 26

شلاتين 38 29

أبو رماد 37 28

حلايب 34 26

رأس حدربة 35 27