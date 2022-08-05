جدة - نرمين السيد - يأتى ذلك فى إطار افتتاح وزارة الأوقاف 12 مسجدًا غدًا الجمعة، منها 10 مساجد جديدة أو إحلالًا وتجديدًا، و مسجدان صيانة وتطويرًا، ليصل إجمالى ما تم افتتاحه من 1/7/2022م حتى تاريخه 77 مسجدًا ، منها 64 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و13 مسجدًا صيانة وتطويرًا، وهى على النحو التالي: أولًا: مساجد الإحلال والتجديد: مديرية أوقاف القليوبية النور- أكياد دجوى - برشوم الشهيد - كفر شبين – شبين شرق مديرية أوقاف المنوفية الأربعين – الرملة – أشمون الرحمن – الكوم الأخضر – شبرا باص – شبين الكوم الرحمة – عزبة الطامية - مركز الشهداء مديرية أوقاف المنيا عمر بن الخطاب – كوم النور – بنى موسى – أبو قرقاص الفتح - عزبة عبد الله الخواجة – منقطين - سمالوط الرحمن الجبارتى - صفط اللبن مديرية أوقاف الغربية عز الرجال سعيد – العزيزية - سمنود مديرية أوقاف الجيزة أبو سالم – قرية السعودية – العياط ثانيًا: مساجد الصيانة والتطوير: مديرية أوقاف البحيرة صيدناوى الكبرى – سيدى غازى – كفر الدوار مديرية أوقاف القاهرة فاطمة النبوية – الدرب الأحمر

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير الأوقاف ومحافظ القاهرة يفتتحان مسجد فاطمة النبوية بالدرب الأحمر اليوم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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