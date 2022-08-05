«طنطا» ضمن أفضل 30 جامعة عربية وإفريقية بتصنيف ويبومتركس الإسبانى

جدة - نرمين السيد - وتقدمت 168 مركزا عن نسخة التصنيف لشهر يناير 2022، لتحتل المركز 1478 عالميا، مشيرا إلى أن عدد الجامعات التى يتم تصنيفها حوالى 30 ألف جامعة من مختلف دول العالم.
وأكد رئيس الجامعة، فى بيان اليوم الخميس، أن استراتيجية الجامعة تستهدف تعزيز مكانتها الدولية من خلال دعم منظومة التعليم والبحث العلمى ومواكبة التقدم العالمى فى المجالات البحثية والتكنولوجية وتشجيع البحث العلمى الموجه لقطاعات التنمية لدعم رؤية مصر 2030.
وأوضح أن تصنيف ويبومتركس هو أكبر نظام لتقييم الجامعات العالمية من خلال مواقعها الإلكترونية، ويهدف إلى تحسين وجود مؤسسات التعليم العالى والبحث العلمى على الإنترنت وتشجيع نشر المقالات العلمية المحكمة.
من جانبه أشار نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث الدكتور كمال عكاشة إلى أن الارتقاء بمكانة الجامعة بالتصنيفات الدولية يأتى فى مقدمة الأولويات من خلال تطوير منظومة البحث العلمى وجودة الإنتاج العلمى ودعم النشر الدولى.
وقال إن استراتيجية الجامعة تحرص على دعم أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة لنشر إنتاجهم العلمى فى كبرى المجلات الدولية والمصنفة فى قواعد البيانات العالمية ودعم منظومة البحث العلمى.
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