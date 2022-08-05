مستشار الرئيس يعلن إطلاق مبادرات صحية جديدة لمكافحة أورام الرئة والقولون

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، أن المبادرات الصحية التى أطلقت برعاية الرئيس السيسى فى إنهاء عدد كبير من الأمراض التى استوطنت بين المجتمع.





وأعلن تاج الدين، خلال مداخلة تليفزيونية مع الإعلامى جابر القرموطى، مقدم برنامج مانشيت المذاع عبر فضائية "CBC"، إطلاق مبادرات جديدة لمكافحة الأورام وأخرى للرئة والقولون والكبد، بالإضافة إلى مبادرات للكشف عن أى أورام مبكرة. وقال مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، إن هناك العديد من الأمراض التى كانت منتشرة سابقًا قاربت على الانتهاء نهائيًا، وهو ما تظهره نتائج الفحص الدورية.

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