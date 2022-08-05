عبد الغفار وشوقى يناقشان المؤشرات الأولية لنتائج الثانوية العامة

جدة - نرمين السيد - تناول الاجتماع، مُناقشة المؤشرات الأولية لنتائج الثانوية العامة بشُعبتيها (العلمية والأدبية)، كما ناقش الوزيران استعدادات وزارة التعليم العالى لبدء تنسيق الجامعات والمعاهد، وفرص التعليم العالى المُتاحة هذا العام لخريجى شهادة الثانوية العامة والشهادات المعادلة (العربية والأجنبية) والشهادات الفنية.

كما ناقش الوزيران الترتيبات للتنسيق بين تخصصات مدارس التكنولوجيا التطبيقية والجامعات التكنولوجية الجديدة كى تشكل مسارا أكاديميا واضحا ومتناسبا مع احتياجات سوق العمل.

وصرح د.عادل عبدالغفار المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى لوزارة التعليم العالى أن اجتماع الوزيرين ناقش أيضا التخصصات العلمية الجديدة التى تُتيحها الجامعات القائمة والجامعات الجديدة، والتى ستدخل التنسيق لأول مرة خلال العام الدراسى 2022/2023.

و أضاف المتحدث الرسمى أن وزير التعليم العالى أوضح أن منظومة التعليم العالى ستشهد خلال العام الدراسى الجديد، انضمام 7 جامعات تكنولوجية جديدة (جامعة 6 أكتوبر التكنولوجية - جامعة برج العرب التكنولوجية - جامعة شرق بورسعيد التكنولوجية - جامعة طيبة التكنولوجية - جامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية - جامعة سمنود التكنولوجية - جامعة مصر الدولية التكنولوجية)، كما ستنضم للمنظومة أيضًا 12 جامعة أهلية مُنبثقة عن الجامعات الحكومية (جامعة أسيوط الأهلية، جامعة المنصورة الأهلية، جامعة المنيا الأهلية، جامعة المنوفية الأهلية، جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، جامعة حلوان الأهلية، جامعة الزقازيق الأهلية، جامعة بنها الأهلية، جامعة قنا الأهلية، جامعة الإسكندرية الأهلية، جامعة بنى سويف الأهلية، جامعة شرق بورسعيد الأهلية)، بالإضافة إلى البرامج العلمية الجديدة التى تم استحداثها بالجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والتكنولوجية وأفرع الجامعات الأجنبية.

وتطرق الاجتماع أيضًا إلى مناقشة آليات تنفيذ سياسة الدولة الرامية إلى زيادة التحاق خريجى الثانوية العامة والشهادات المعادلة بالتخصصات العلمية التى تحتاجها مؤسسات الدولة خلال الفترة القادمة، وتأهيل الطلاب لإيجاد فرص عمل فى تخصصاتهم عقب تخرجهم من الجامعات، وتشجيعهم على الالتحاق بالتخصصات التى تُلبى احتياجات سوق العمل المُستقبلى محليًا وإقليميًا ودوليًا.