الأقصر: تحرير 15 محضر بيئة ونظافة و24 مخالفة أمن صناعى خلال حملة بيئية

وذكر المركز الإعلامى لمجلس مدينة الأقصر، فى بيان اليوم الخميس، أنه تم تحرير 7 محاضر بيئية بواسطة إدارة البيئة، و8 محاضر نظافة بواسطة حى شمال، و24 مخالفة أمن صناعى، بجانب ضبط 2 ميزان طبلية بشاشة، وميزان طبلية كبير بدون شاشة لتجار الخردة، وميزان حساس ومكبرات صوت وبطارية، مضيفا أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
يذكر أنه شارك فى الحملة أحمد عوض الله رئيس حى شمال، وأمل على من إدارة السلامة والصحة المهنية (الأمن الصناعى)، وأسامة توفيق مدير النقل البطيء، ومحمد سالم وأحمد سيد مشرفى البيئة بحى جنوب، وذلك تحت إشراف سكرتير عام مجلس مدينة الأقصر أحمد أبو عيش.
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