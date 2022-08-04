علي الحفني: الإثيوبيون في مأزق ويظهرون سياسة الغطرسة

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 4 أغسطس 2022 11:22 مساءً - قال السفير علي الحفني نائب وزير الخارجية الأسبق، إنه يوجد إقناع متزايد لدى المسرح الدولي بعدالة ومشروعية مطالب مصر والسودان فيما يخص سد النهضة الإثيوبي.

وأضاف علي الحفني خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج «نظرة» المذاع على قناة صدى البلد، أن إثيوبيا نجحت في تكبيل أيدي الاتحاد الإفريقي، ومنعه من الوصول لحل مشكلة سد النهضة.

وبيّن نائب وزير الخارجية الأسبق، أن الدول التي كانت تقدم مساعدات إلى إثيوبيا تعاطفا معها راجعت الأمر بعد تحرك مصر دوليا للتحذير من مخاطر التعنت الإثيوبي بشأن سد النهضة.

وأردف علي الحفني، أن الدولة الإفريقية تستشعر أزمات حقيقية تتعلق بالتغير المناخي والشح المائي وتعثر سداد الديون، وليس لديها رفاهية الدخول في تحديات وصراعات أخرى، وهو أمر سيحرم إثيوبيا من التضامن الإفريقي الذي استطاعت حصده في صراعات مع دول أخرى، مردفا: الإثيوبيون في مأزق ويظهرون سياسة الغطرسة.