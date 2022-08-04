خبير موارد مائية يكشف عن مخاطر سد النهضة على مصر والسودان

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 4 أغسطس 2022 11:22 مساءً - قال الدكتور نادر نور الدين، أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، إن سد النهضة سيحجز 74 مليار متر مكعب مياه على مدار 7 سنوات.

وأوضح أستاذ الموارد المائية خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج «نظرة» على قناة صدى البلد أن سد النهضة سيحرم السودان من الطمي، متابعا «مخاطر السد تتمثل في اعتبار مصب النهر في إثيوبيا وليس في البحر المتوسط، وخصم كميات مياه من مصر تتراوح ما بين 5 إلى 7.45 مليار متر مكعب، وهو ما قد يؤثر على 1.5 مليون فدان حال عدم وجود بديل بالسد العالي».

وأضاف «السد العالي قد ينقذ مصر خلال سنوات ملء سد إثيوبيا، ندعم المباحثات والحلول السياسية بشكل عام».