نائب وزير الخارجية الأسبق: إثيوبيا تتعمد إفشال دور الاتحاد الإفريقي لإيجاد حل...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 4 أغسطس 2022 11:22 مساءً - قال السفير علي الحفني نائب وزير الخارجية الأسبق، إن مشكلة سد النهضة دخلت في العقد الثاني لهذه الإشكالية التي لا ترى النور حتى الآن ولا يوجد أي حلحلة للموقف الإثيوبي الذي أرسل خطابا متغطرسا ببدء الملء الثالث منفردا.

وأضاف علي الحفني خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج «نظرة» المذاع على قناة صدى البلد، أن إثيوبيا تحاول فرض الأمر الواقع، مردفا أن مرجعية مصر حاليا هي مجلس الأمن لذا وجهت القاهرة بيانا للمجلس تسجل فيه اعتراضها على عملية الملء.

وبيّن نائب وزير الخارجية الأسبق، أن سياسية إثيوبيا هي إفشال قيام الاتحاد الإفريقي بأي دور بشأن سد النهضة، لافتا إلى أنه أصبح وضحا لدى مجلس الأمن أن إثيوبيا لا تمّكن المنظمة القارية من القيام بدورها.

وأردف علي الحفني، أن خطاب وزير الخارجية موجه إلى مجلس الأمن وعليه أن يتحمل مسؤولياته في حفظ الأمن والسلم الدوليين.