عاجل- وزير التعليم يكشف لـ دوت الخليج موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن الفترة التى حددتها الوزارة لإعلان نتيجة الثانوية العامة 2022، تنتهى يوم الأحد المقبل، مشيرا إلى أنه من المنطقى أن يتوقع الطلاب وأولياء الأمور ظهورها يوم السبت أو الأحد على أقصى تقدير.





وأكد الوزير، فى تصريحات خاصة لـ"دوت الخليج"، أن الجميع يعمل ليل نهار لإعلان النتيجة دون أى أخطاء، قائلاً: "نحن نعمل على مدار الليل والنهار، ولا فرق بين يومى السبت أو الأحد، سنعلن النتيجة عندما تكتمل بلا أخطاء وتكون الخوادم جاهزة ونعتمدها رسميا".

ولفت الوزير إلى أن جميع الأخبار المثارة حول موعد اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2022 أو عقد المؤتمر الصحفى لإعلانها، ليست إلا "هوس صحفى" بنشر "توقعات" مستندة إلى ما أعلنه من قبل بأن النتيجة لن تكون الأسبوع الجارى، وسيتم إعلانها قبل نهاية الأسبوع الأول من أغسطس، والذى ينتهى يوم الأحد المقبل.

والتقى الدكتور طارق شوقى، ووزير التعليم العالى، اليوم الخميس، لمناقشة المؤشرات الأولية لنتيجة الثانوية العامة 2022 بشعبتيها العلمية والأدبية، كما ناقش الوزيران استعدادات وزارة التعليم العالى لبدء تنسيق الجامعات والمعاهد، وفرص التعليم العالى المتاحة هذا العام لخريجى شهادة الثانوية العامة والشهادات المعادلة (العربية والأجنبية) والشهادات الفنية.

خطوات إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022

وفى مداخلة تليفزيونية، قال شوقى، إن البعض يتعجل ظهور نتيجة الثانوية العامة، ويتصور أن التصحيح ينتهى بمجرد انتهاء الامتحان، خاصة أن التصحيح هذا العام 2022 يجرى إلكترونيا بالكامل، لكن هذا التصور مغلوط لأن الامتحان ليس إلكترونيا بالكامل، بل التصحيح فقط.

وأدى طلاب 708 آلاف و992 طالبا وطالبة بالثانوية العامة على مستوى الجمهورية، امتحانات هذا العام 2021-2022، ورقيا بنسبة 100% بنظام "البابل شيت"، أمام 2089 لجنة سير امتحان على مستوى الجمهورية.

وكشف شوقى، أن هناك العديد من المراحل، التى تسبق وتلى عملية التصحيح الإلكترونى، وتستغرق الكثير من الوقت، لضمان إعلان نتيجة الثانوية العامة بشكل سليم 100% ودون أى أخطاء، ومن بين هذه الخطوات: نقل وفرز وترتيب أوراق الإجابة، مراجعة وتدقيق بيانات الطلاب، التصحيح الإلكترونى، مراجعة ثانية بعد انتهاء التصحيح، عرض متوسط درجات الطلاب فى كل مادة على الوزير شخصيا لإضافة درجات الرأفة، النظر فى محاضر الغياب والغش وإسقاطها على النتيجة، التحليل الإحصائى للنتيجة كاملة لتحديد المؤشرات التى تقدم لمكتب التنسيق، تحديد أسماء أوائل الثانوية العامة على مستوى الجمهورية، وأخيرا صياغة النتيجة فى صورتها النهائية التى تعلن عبر الموقع الرسمى للوزارة، بعد إعداد الخوادم اللازمة لإتاحتها للطلاب إلكترونيا.

وأشار الوزير إلى أن عدد المواد التى أدى طلاب الثانوية العامة فيها الامتحانات 15 مادة، بخلاف المواد غير المضافة للمجموع، بإجمالى نحو 10 ملايين ورقة "بابل شيت"، مؤكدا أن مصلحة الطلاب ودقة النتيجة أهم من كل شيء.