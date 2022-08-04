جامعة الإسكندرية تطلق قافلة طبية موسعة للقرى الأكثر احتياجا فى البحيرة

جدة - نرمين السيد - انطلقت، اليوم الخميس، القافلة الطبية الموسعة للقرى الأكثر احتياجا التى تنظمها اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء وجامعة الإسكندرية، ومؤسسة صناع الخير للتنمية، بالتعاون مع مديرية الشؤون الصحية بالبحيرة، لعلاج المرضى غير القادرين على نفقة الدولة بقرية العكريشة بمركز ومدينة كفر الدوار بمحافظة البحيرة فى عدد من التخصصات الطبية المختلفة.





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