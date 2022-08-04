أساطير التهديف فى تاريخ البريميرليج قبل الموسم الجديد.. اعرف ترتيب محمد صلاح

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 4 أغسطس 2022 10:26 مساءً - ينفرد آلان شيرار، أسطورة نيوكاسل يونايتد، بصدارة أفضل هدافى مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج" على مر العصور، وذلك قبل انطلاق النسخة الجديدة 2022-2023 مساء الجمعة 5 أغسطس الجارى بمواجهة فريقى أرسنال المحترف ضمن صفوفه النجم المصرى محمد الننى وكريستال بالاس.

وأحرز آلان شيرار 260 هدفاً خلال مشاركته فى 441 مباراة بالدوري الإنجليزي، خلال مسيرته مع ناديى بلاكبيرن ونيوكاسل يونايتد، ليتربع على صدارة الهدافين التاريخيين للدوري الإنجليزي متفوقا على واين رونى الوصيف وأندى كول صاحب المركز الثالث.

ويحتل النجم المصرى محمد صلاح، لاعب ليفربول، المركز العشرين فى قائمة الهدافين التاريخيين للدوري الإنجليزي متساويا مع ستيفن جيرارد أسطورة ليفربول السابق صاحب الـ120 أيضا.

وأحرز محمد صلاح 120 هدفا في الدوري الإنجليزي، حيث سجل 118 هدفا بقميص ليفربول في البريميرليج، بالإضافة إلى هدفين مع فريقه السابق تشيلسى في المسابقة خلال موسم 2013-2014.

ويحتاج محمد صلاح لتسجيل 30 هدفا فى الدوري الإنجليزي من أجل الانضمام لقائمة أفضل 10 هدافين بالبريميرليج ويعادل الرقم المسجل باسم مايكل أوين العاشر برصيد 150 هدفا.

وضمت قائمة أفضل هدافى البريميرليج فى التاريخ كلا من:

آلان شيرار – المركز الأول - 260 هدفًا

واين رونى – المركز الثانى - 208 أهداف

أندى كول – المركز الثالث - 187 هدفا

سيرجيو أجويرو – المركز الرابع - 184 هدفا

هارى كين - المركز الخامس – 183 هدفا

فرانك لامبارد – المركز السادس - 177 هدفا

تيرى هنرى – المركز السابع - 175 هدفا

روبى فاولر – المركز الثامن - 163 هدفا

جيريمن ديفو – المركز التاسع - 162 هدفا

مايكل أوين – المركز العاشر - 150 هدفا

ليس فيرديناند – المركز الـ11 – 149 هدفًا

تيدي شيرنجهام – المركز الـ12 – 146 هدفًا

روبن فان بيرسى – المركز الـ13 – 144 هدفًا

جيمى فاردى – المركز الـ14 – 120 هدفًا

جيمي فلويد هاسلبانك – المركز الـ15 – 127 هدفًا

روبى كين – المركز الـ16 – 126 هدفًا

نيكولاس أنيلكا – المركز الـ17 – 125 هدفًا

دوايت يورك – المركز الـ18– 123 هدفًا

روميلو لوكاكو – المركز الـ19 – 121 هدفا

محمد صلاح – المركز 20 – 120 هدفًا - متساويا مع ستيفن جيرارد