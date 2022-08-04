السياحة والآثار: بدء الإجراءات التحضيرية لموسم العمرة الجديد

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 4 أغسطس 2022 10:26 مساءً - فى ضوء موافقة مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم فى مقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، برئاسة رئيس مجلس الوزراء، على قيام وزارة السياحة والآثار باتخاذ الإجراءات اللازمة وفقاً لقانون "بوابة المصرية للعمرة"، لتسجيل شركات السياحة لبدء الموسم الجديد لعمرة 1444 هـ اعتباراً من أول أكتوبر المقبل، وتعمل الوزارة على الإعداد والتحضير لبدء الموسم بما يضمن الحفاظ على حقوق المعتمرين المصريين والشركات السياحية.

وكان الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار، كلف خلال الأيام القليلة الماضية ومنذ إعلان وزارة الحج والعمرة السعودية عن فتح باب العمرة وبدء استقبالها لرحلات العمرة لهذا العام، قيادات الوزارة واللجنة العليا للعمرة والحج، بالبدء فى الاستعداد للموسم الجديد وإعداد الضوابط المنظمة لرحلات العمرة، والتى من المقرر أن يتم عرضها على الوزير لاعتمادها، خلال الفترة الوشيكة المقبلة، حتى يتسنى لشركات السياحة بدء الإعلان عن الرحلات وفقاً للقانون رقم 72 لسنة 2021 بشأن البوابة المصرية للعمرة، حيث اختص هذا القانون شركات السياحة المرخصة دون غيرها بتنظيم رحلات وبرامج العمرة، وذلك لمجابهة السماسرة والقنوات غير الشرعية وبهدف تنفيذ الخطط الاستراتيجية للدولة فى مجال السياحة وبما يضمن الحفاظ على المعتمرين المصريين.

كما قامت قيادات الوزارة خلال الفترة القليلة الماضية بعقد العديد من الاجتماعات التنسيقية مع كافة الجهات المعنية فى هذا الشأن، وقد تقدم الوزير بمذكرة للعرض على مجلس الوزراء للسماح لشركات السياحة المصرية بالبدء فى تنفيذ رحلات العمرة من خلال البوابة المصرية للعمرة والالتزام بالضوابط المنظمة للعمرة المصرية، حيث أنه وفقاً للقانون فإن بوابة العمرة المصرية هى الممر الشرعى والقانونى لبرامج رحلات العمرة والضامن لحقوق المعتمرين المصريين والشركات السياحية، فى ظل مواكبة التطور التكنولوجى والتقنى فى ميكنة الخدمة المقدمة وتطوير قطاع السياحة.

وأهابت عموم المواطنين المصريين بعدم حجز أى رحلات عمرة إلا من خلال شركات السياحة المرخصة، لضمان حقوق المعتمرين المصريين وعدم تعرضهم لأى محاولات نصب من قبل الكيانات غير الشرعية وبما يضمن تقديم أفضل الخدمات لهم أثناء العمرة.